Κωνσταντίνος Αργυρός: Διέκοψε τη συναυλία στη Θεσσαλονίκη για να δει το φινάλε της Εθνικής μπάσκετ – «Εντάξει νικήσαμε»

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός βρισκόταν στη σκηνή για τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη, αλλά την ίδια ώρα η Εθνική ομάδα μπάσκετ έδινε τη μάχη της, για την πρόκριση στα ημιτελικά του Eurobasket. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης βρήκε τη λύση και ο κόσμος έδειχνε να το απολαμβάνει.

Καθώς βρισκόταν στη σκηνή και ερμήνευε αγαπημένα τραγούδια, ο Κωνσταντίνος Αργυρός έκανε ένα μικρό διάλειμμα στο πρόγραμμα, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό – αλλά και στον ίδιο – να παρακολουθήσουν σε γιγαντοοθόνη τα τελευταία λεπτά του αγώνα Ελλάδας – Λιθουανίας.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, ο Κωνσταντίνος Αργυρός παραμένει ακούνητος όσο παρακολουθεί τα τελευταία δευτερόλεπτα, ενώ τη στιγμή που ο σπίκερ αναφέρει πως απομένουν δέκα δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα και την πρόκριση της Εθνικής, το κοινό ξεσπά σε σφυρίγματα και χειροκροτήματα. «Εντάξει νικήσαμε, να το αφήσω και άλλο;» ακούγεται να λέει ο τραγουδιστής, συνεχίζοντας στη συνέχεια κανονικά το πρόγραμμά του.

Η Εθνική Ελλάδας διέλυσε τη Λιθουανία και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Eurobasket, όπου θα διεκδικήσει κόντρα στην Τουρκία την πρόκριση στον μεγάλο τελικό και ένα μετάλλιο μετά από 16 χρόνια.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη – στο πιο κρίσιμο παιχνίδι της στη διοργάνωση μέχρι το επόμενο – παρουσιάστηκε πανέτοιμη, γνωρίζοντας ακριβώς τι έπρεπε να κάνει στο παρκέ για να πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά.