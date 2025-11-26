Κωνσταντίνος Αργυρός: Ο γιος του έκανε τα πρώτα του βήματα – Το απολαυστικό βίντεο της Αλεξάνδρας Νίκα

Υπερήφανοι γονείς του μικρού Βασίλη είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα που από τότε που ήρθε στον κόσμο ο μονάκριβος γιος τους βιώνουν μοναδικές στιγμές ευτυχίας.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε η σύζυγος του γνωστού καλλιτέχνη, το αγοράκι πρόσφατα έκανε και τα πρώτα του βήματα. Μάλιστα, η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram με τα κατορθώματα του μικρούλη που ξετρελαίνουν τόσο εκείνη όσο και τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Εν τω μεταξύ, πριν από λίγες ημέρες και συγκεκριμένα το Σάββατο (22.11.2025), ο γιος του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα, ο μικρός Βασίλης, έγινε ενός έτους.

Από την άλλη, πριν από μερικές εβδομάδες, η Αλεξάνδρα Νίκα συγκλόνισε τους πάντες με μία δημόσια εξομολόγηση, όπου ανέφερε ότι πρόσφατα πέρασε μια αποβολή που της θύμισε πόσο μεγάλη ευλογία είναι να είναι γερό το παιδί της.

Την ίδια ώρα, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ μίλησε για τον γνωστό τραγουδιστή και την οικογένειά του με τα καλύτερα λόγια.

«Έχει ένα απίστευτο ταλέντο και είμαι πολύ χαρούμενη γι’ αυτό που έκανε στο Barclays Center. Και η γυναίκα του και το μωρό του, είναι αξιαγάπητοι. Ανυπομονώ να τον καλωσορίσω πίσω στην Αθήνα», ανέφερε η Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα.