Lady Gaga: Η συγκινητική ανάρτηση μετά τον θρίαμβο στα Grammy και το μήνυμα στους θαυμαστές της

Λίγα εικοσιτετράωρα μετά την 68η τελετή απονομής των Βραβείων Grammy η Lady Gaga προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η σούπερ σταρ της ποπ, η οποία ξεχώρισε στη φετινή διοργάνωση, ευχαρίστησε τους θαυμαστές της, τους γνωστούς «Monsters» για τη διαρκή υποστήριξή τους, καθώς και την μουσική κοινότητα δηλώνοντας πως η αναγνώριση του έργου της αποτελεί «αληθινή ευλογία».

«Ευχαριστώ την κοινότητα των Monsters που συνεχίζει να βλέπει τον καλλιτέχνη μέσα μου και να με εμπνέει να προχωρώ όλο και πιο βαθιά στην τέχνη μου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης στο Instagram η Lady Gaga, μετά τον θρίαμβό της, στην 68η τελετή απονομής των Βραβείων Grammy.

«Νιώθω απίστευτα ταπεινή και ευγνώμων για αυτή τη στιγμή. Βούτηξα βαθιά στην ψυχή μου δημιουργώντας το “MAYHEM” — δουλεύοντας με κάθε λεπτομέρεια σε κάθε στίχο, μελωδία και ήχο αυτού του άλμπουμ μαζί με τον σύντροφό μου Michael και τους καταπληκτικούς συνεργάτες μας Andrew Watt, Cirkut και Gesaffelstein», πρόσθεσε.

Η διεθνούς φήμης καλλιτέχνις συνόδευσε την ανάρτηση, η οποία μετρά περισσότερα από 1,7 εκατομμύρια likes, με στιγμιότυπα όπου ποζάρει χαμογελαστή, κρατώντας τα βραβεία που απέσπασε στις κατηγορίες Καλύτερη Dance-Pop Ηχογράφηση για το «Abracadabra» και Καλύτερο Ποπ Φωνητικό Άλμπουμ για το «Mayhem».

«Ήταν μια κορυφαία καλλιτεχνική στιγμή της καριέρας μου και μια εμπειρία που θα κρατήσω για πάντα στην καρδιά μου. Είναι αληθινή ευλογία να με τιμά με αυτόν τον τρόπο η μουσική κοινότητα. Τι μεγάλη τιμή ήταν όλη αυτή η βραδιά — είμαστε όλοι βαθιά ευγνώμονες», κατέληξε η διάσημη ερμηνεύτρια.