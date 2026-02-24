Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η ανάρτηση με την μητέρα του, στον τάφο του πατέρα του

6 μήνες μετά τον θάνατο του Δημήτρη Κωνσταντάρα, ο γιος του Λάμπρος Κωνσταντάρας, έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.

Στη ανάρτηση που έκανε το απόγευμα της Τρίτης (24/2/26) ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, εμφανίζεται αγκαλιασμένος με την μητέρα του, μπροστά στον τάφο του Δημήτρη Κωνσταντάρα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Λάμπρος Κωνσταντάρας κάνει τέτοια ανάρτηση για τον πατέρα του, που έφυγε από τη ζωή στις 24/8/2025, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένεια.

Ο γιος του, Λάμπρος Κωνσταντάρας κρατάει χαμηλούς τόνους για το θάνατο του πατέρα του, ωστόσο κατά καιρούς, μοιράζεται με τους διαδικτυακούς φίλους του, στιγμές φορτισμένες συναισθηματικά, όπως αυτή πριν από 2 ημέρες, που έγινε το μνημόσυνο του Δημήτρη Κωνσταντάρα.