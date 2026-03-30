Λένα Μαντά: Η συγκινητική ανάρτηση για τον χαμό του άντρα της και ο θάνατος της Μαρινέλλας

Μία συγκινητική ανάρτηση για τον σύζυγό της, Γιώργο, έκανε η Λένα Μαντά, αποκαλύπτοντας ότι ένα τραγούδι της Μαρινέλλας ήταν το αγαπημένο του.

Μάλιστα, η γνωστή συγγραφέας τόνισε ότι ο θάνατος της σπουδαίας ερμηνεύτριας έφεραν ξανά στην επιφάνεια τον πόνο που νιώθει για τον χαμό του άντρα της. Επίσης, η Λένα Μαντά ευχήθηκε «καλό ταξίδι» στη Μαρινέλλα.

«Αυτό το τραγούδι το είχαμε αφιερώσει ο ένας στον άλλον… Τώρα το ακούω μόνη γιατί εκείνος χάθηκε…

Αγαπούσαμε και οι δύο τα τραγούδια της Μαρινέλλας και από το Σάββατο που έμαθα ότι έφυγε ξύπνησε ένας άγριος πόνος, πάλι μαχαίρια έγιναν οι αναμνήσεις…

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lena Manta Official (@lenamanta.official)

Καλό ταξίδι στη υπέροχη, μεγάλη, σπουδαία και ανεπανάληπτη κυρία. Τα τραγούδια της μας τα άφησε για να συνεχίσουμε να ερωτευόμαστε, να θυμόμαστε, να κλαίμε μαζί τους…», έγραψε η Λένα Μαντά στην ανάρτησή της.