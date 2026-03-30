Λίτσα Διαμάντη: Η στιγμή που μαθαίνει τηλεφωνικά τον θάνατο της Μαρινέλλας – «Με συγκλονίζετε τώρα»

«Μεγάλη δασκάλα, μεγάλη καλλιτέχνιδα, μεγάλη» είπε η Λίτσα Διαμάντη για την Μαρινέλλα
Η Λίτσα Διαμάντη έμαθε πως η Μαρινέλλα έφυγε από τη ζωή, από ρεπόρτερ της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, που επικοινώνησε μαζί της. Η αντίδρασή της ήταν άμεση, με τη φωνή της να «σπάει» από τη συγκίνηση, αδυνατώντας να κρύψει το σοκ και τη θλίψη της.

«Αλήθεια; Πω πω… με συγκλονίζετε τώρα», είπε αρχικά σοκαρισμένη η Λίτσα Διαμάντη, μαθαίνοντας το θλιβερό νέο για την Μαρινέλλα.

«Μεγάλη δασκάλα, μεγάλη καλλιτέχνιδα, μεγάλη… Να έχει καλό ταξίδι. Την αγαπάω, την αγαπούσα και θα την αγαπώ για πάντα και θα τη θαυμάζω», συμπλήρωσε η Λίτσα Διαμάντη στην τηλεφωνική επικοινωνία με την πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1.

Η Λίτσα Διαμάντη και η Μαρινέλλα υπήρξαν στο παρελθόν δύο από τις σημαντικότερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, με τη σχέση τους να χαρακτηρίζεται από αμοιβαίο σεβασμό και δεκαετίες παράλληλης διαδρομής στις μεγάλες πίστες και τη δισκογραφία.

Συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και χιλιάδες ανθρώπων που θαύμαζαν τη Μαρινέλλα θα έχουν τη δυνατότητα να αποχαιρετήσουν την αγαπημένη σταρ του ελληνικού πενταγράμμου την Τρίτη 31.03.2026, στην Μητρόπολη Αθηνών με τη σορό τις να τίθεται σε λαϊκό προσκύνημα από νωρίς το πρωί. 

Πιο δημοφιλή
Πιο σχολιασμένα
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
