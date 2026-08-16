Madonna: Γενέθλια στην Κέρκυρα με χορό πάνω σε σκάφος – Η έκπληξη που την περίμενε

Ξεχωριστά γενέθλια στην Ελλάδα γιορτάζει φέτος η Madonna, η οποία βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Κέρκυρα απολαμβάνοντας τις καλοκαιρινές της διακοπές. Η παγκόσμια σταρ έχει σήμερα, Κυριακή 16 Αυγούστου, τα 68α γενέθλιά της και επέλεξε το νησί του Ιονίου για να περάσει αυτή την ιδιαίτερη ημέρα.

Τα γενέθλια της Madonna φαίνεται πως έχουν άρωμα Ελλάδας, θάλασσα και αρκετή διασκέδαση. Η «βασίλισσα της pop» περνά χαλαρές στιγμές στην Κέρκυρα, μακριά από το συνηθισμένο σκηνικό των μεγάλων εμφανίσεων και των έντονων επαγγελματικών υποχρεώσεων.

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Την παρουσία της στο νησί αποκάλυψε μέσα από τα social media ο Θέμης Γεωργαντάς. Ο παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός δημοσίευσε βίντεο από την απρόσμενη συνάντησή τους, χωρίς να κρύψει τον ενθουσιασμό του.

Άλλωστε, ο Θέμης Γεωργαντάς έχει μιλήσει πολλές φορές για την αγάπη του προς τη διεθνούς φήμης pop star. Όπως αποκάλυψε, έχει ταξιδέψει στο παρελθόν μέχρι το Μόντρεαλ και το Μεξικό για χάρη της, ενώ τα τραγούδια της δεν λείπουν από τα DJ sets του.

«Έχω ταξιδέψει μέχρι το Μόντρεαλ και το Μεξικό μόνο για εκείνη. Έχω παίξει τραγούδια της σε κάθε ένα από τα DJ sets μου!!! Και σήμερα “κολυμπάω” μαζί της στην Κέρκυρα!!! Χρόνια πολλά στη Νο1 γυναίκα καλλιτέχνιδα του πλανήτη! Χρόνια πολλά, Βασίλισσα!!!», έγραψε ο Θέμης Γεωργαντάς, συνοδεύοντας την ανάρτησή του.

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Μια όμορφη έκπληξη περίμενε τη Madonna και κατά την επιβίβασή της σε σκάφος. Μόλις ανέβηκε, οι άνθρωποι που βρίσκονταν εκεί άρχισαν να χορεύουν μαζί της, δημιουργώντας ένα άκρως γιορτινό σκηνικό για την ημέρα των γενεθλίων της.

Η παρουσία της Madonna στην Ελλάδα, πάντως, είχε γίνει γνωστή λίγες ημέρες νωρίτερα, όταν η διάσημη τραγουδίστρια έκανε μια διαφορετική εξόρμηση στα Μετέωρα.

Την Παρασκευή 14 Αυγούστου ταξίδεψε με ελικόπτερο από την Κέρκυρα στα Μετέωρα, έχοντας μαζί της τον γιο της και μέλη της παρέας της.

Εκεί επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Βαρλαάμ, όπου φέρεται να παρέμεινε για περίπου τρεις ώρες. Η επίσκεψη έγινε με διακριτικότητα, με τη Madonna να γνωρίζει από κοντά έναν από τους σημαντικότερους μοναστικούς και ιστορικούς προορισμούς της Ελλάδας.

Από την ιδιαίτερη επίσκεψη στα Μετέωρα μέχρι τα γενέθλια δίπλα στη θάλασσα στην Κέρκυρα, η φετινή ελληνική απόδραση της Madonna έχει ήδη χαρίσει αρκετές ξεχωριστές στιγμές.