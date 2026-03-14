Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: Όταν βιώνεις κάτι κακοποιητικό πρέπει να το λες για να μην σου μείνουν τραύματα

Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και μίλησε στην Ελένη Μουστάκη, για την απόφασή της να τοποθετηθεί για την σεξουαλική παρενόχληση από συνεργάτη του πατέρα της, όταν ήταν παιδί και τη σχέση της με τα social media. Σε άλλο σημείο, η κόρη της Ζωής Λάσκαρη και του Αλέξανδρου Λυκουρέζου, ανέφερε ότι μια ταινία για τη ζωή της μητέρας της, ίσως θα μπορούσε να κάνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τον χαρακτήρα της ηθοποιού.

Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου είχε αναφέρει προ ημερών, ότι βίωσε περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης σε πολύ νεαρή ηλικία από συνεργάτη του πατέρα της στο γραφείο. Όπως είχε αναφέρει, πήγαινε τότε στο δημοτικό. Δεν μετάνιωσε για την τοποθέτησή της: «Σίγουρα είναι σημαντικό όταν βιώνεις κάτι, ειδικά άμα είσαι παιδί, να πρέπει να το λες γιατί μπορεί να σου μείνουν τραύματα. Αυτό μόνο. Τώρα για μια μεγαλύτερη γυναίκα, δεν ξέρω.

Είναι λίγο η τρέλα της εποχής, να είμαστε “political correct”, να υπερασπιζόμαστε πράγματα για τους άλλους, να βγαίνουμε και καλά να διαδηλώνουμε, να κάνουμε… και στην ουσία να μην είμαστε αληθινοί και αυθεντικοί. Και να κριτικάρουμε τα πάντα και να έχουμε άποψη για τα πάντα και να μην κοιτάμε τη δική μας φάση, τι πρέπει να βελτιώσουμε».

Σε άλλο σημείο η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου εξήγησε την πρόσφατη τοποθέτησή της, για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά που έχουν γονείς – σταρ: «Παρεξηγούμαστε (τα παιδιά των διάσημων γονιών) με την έννοια, αυτό είπα, είμαστε σε αυτό το χώρο από μηδέν χρονών. Έχεις μάθει ότι πάντα υπάρχει μια κάμερα, ένας δημοσιογράφος, ένας παπαράτσι, οτιδήποτε και υπάρχουν κάποιες κινήσεις ή κάποια πράγματα που θα αποτυπωθούν στα media, τα οποία δεν είναι πραγματικές. Οπότε βγαίνει ένα παρεξηγημένο άτομο.

Γι’ αυτό μ’ αρέσουν πολύ τα social, γιατί βγαίνω και λέω την αλήθεια μου και δεν υπάρχει φίλτρο, δεν υπάρχει κάποιος να με ρωτήσει κάτι, δεν υπάρχει να αλλάξει κάτι. Άσχετα αν και πάλι, όταν ανεβάσω κάτι, θα το πάρει κάποιο site, κάποιο αυτό και θα δείξει ένα απόσπασμα, όχι την ουσία, αλλά αυτό που είναι πιο κίτρινο για αυτούς. Ναι. Αλλά πάλι αυτό είναι μες στο μέρος του παιχνιδιού. Το ξέρεις» ανέφερε η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου.

«Θα μπορούσε να γίνει ταινία η ζωή της μητέρας μου. Πιο πολύ απ’ το θέατρο μ’ αρέσει αυτό να σου πω την αλήθεια. Γιατί αυτό είναι κάτι που μένει. Και μπορεί να φανεί ποια πραγματικά ήταν η μάνα μου. Δεν ξέρει ο κόσμος ότι ήταν πάρα πολύ ευαίσθητη, πάρα πολύ δοτική, πάρα πολύ φιλοσοφημένη, πάρα πολύ διαβασμένη. Όχι δήθεν, ουσία. Αυτό ουσιαστικά εμένα είναι ένα μάθημα, ένα παράδειγμα ότι φύγε από κει που υπάρχει πολύ στην εποχή μας. Στημένο, όλα φίλτρα, στημένα, πρέπει να τσαλακώνεσαι. Αλλά με ποιότητα. Αυτό είχε η μάνα μου» εξομολογήθηκε η κόρη της αείμνηστης ηθοποιού.

Προ ημερών ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος αρνήθηκε να σχολιάσει τα όσα είπε η κόρη του, περί παρενόχλησης από συνεργάτη του. «Δεν είμαι εδώ για να συζητήσουμε οικογενειακά θέματα. Όχι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος.