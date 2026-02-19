Μαρία Μπακοδήμου: «Όταν ξεκίνησα να κάνω ψυχανάλυση, πέρασα μια περίοδο όπου ήμουν επιθετική με τη μαμά μου»

Στη σχέση με την αγαπημένη της μητέρα αλλά και στην αγάπη που έλαβε από εκείνην σαν παιδί αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η Μαρία Μπακοδήμου στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό ΟΚ! και τον δημοσιογράφο Νίκο Γεωργιάδη.

Εσύ εισέπραξες αυτή την ανιδιοτελή αγάπη που οφείλουν να δείχνουν οι γονείς;

Κανείς δεν έχει εκπαιδευτεί πως να μεγαλώσει παιδιά, είναι 100% βέβαιο ότι θα κάνει λάθη. Ειδικά αν είσαι πολύ αυστηρός και το παιδί νιώθει ότι το μειώνεις και ότι πρέπει να είναι άριστο για να το αγαπάς. Και εγώ είχα τα δικά μου τραύματα.

Όταν ξεκίνησα να κάνω ψυχανάλυση, πέρασα μια περίοδο όπου ήμουν πολύ επιθετική με τη μαμά μου, γιατί ο μπαμπάς μου είχε “φύγει”. Γυρνούσα φουριόζα και της έλεγα “και τότε που μου έκανες αυτό”, “και τότε που εμένα με άφησες εκεί”. Αστεία δηλαδή πράγματα που, όμως, σε ένα παιδί μετράνε.

Την πλήγωσε αυτό, θεωρείς;

Ναι, μια μέρα την πλήγωσε πολύ κάτι, αλλά έχω καταλήξει ότι οι γονείς μας είναι αυτοί που είναι, ζήσαμε αυτά που ζήσαμε και ο δικός μας ρόλος ως ενήλικες είναι να τα αφήσουμε πίσω μας. Εκτός αν μιλάμε για κάτι σκληρά τραυματικό, όπου εκεί αφήνεις και τους γονείς σου πίσω, δεν χρειάζεται να συντηρήσεις μια σχέση με κάποιον που είναι ο κακοποιητής σου.

Μαλακώνεις λοιπόν αυτή τη σχέση γιατί και ο γονιός μεγάλωσε με έναν τρόπο που αυτά είχε εισπράξει και εκείνος, δεν είχε δουλέψει με τον εαυτό του. Εσύ που το συνειδητοποιείς, λοιπόν, σπας αυτή την αλυσίδα, δεν το συνεχίζεις στο παιδί σου. Χρειάζεται να αφιερώνουμε χρόνο σε μάς, που τώρα ειδικά με τις οθόνες δεν το κάνει κανείς.