Μαριαλένα Ρουμελιώτη και Σάκης Κατσούλης έκαναν βόλτα με παιδικό καρότσι πριν τη γέννηση του παιδιού τους

Μαριαλένα Ρουμελιώτη και Σάκης Κατσούλης παντρεύτηκαν στις 26 Ιανουαρίου και πλέον μετρούν αντίστροφα για να γίνουν γονείς και να κρατήσουν στην αγκαλιά το παιδί τους. Φροντίζουν όπως φαίνεται να εξοικειωθούν από τώρα. Απόδειξη, το παιδικό καρότσι που πήραν μαζί τους, σε βόλτα που έκαναν στην εξοχή.

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης φαίνεται πως θέλουν να είναι απόλυτα έτοιμοι, έτσι ώστε να απολαμβάνουν στο έπακρο τις βόλτες που θα κάνουν με τον γιο τους, όταν έρθει στον κόσμο και θα τον βάζουν στο παιδικό καρότσι, που ήδη έχουν αγοράσει.

Οι δυο τους ζουν μια από τις πιο ξεχωριστές περιόδους της ζωής τους. Ο Σάκης Κατσούλης βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό της συζύγου του. Η εγκυμοσύνη της εξελίσσεται φυσιολογικά και το ζευγάρι συνεχίζει να δέχεται ευχές από φίλους και γνωστούς.

Ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη έγιναν ευρέως γνωστοί μέσω της συμμετοχής του «Survivor» του 2021. Παρόλο που οι δυο τους μπήκαν ξεχωριστά στο ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ, ο έρωτας που υπήρχε ανάμεσα τους, αφού ήταν πρώην ζευγάρι ξαναφούντωσε και από τότε είναι και πάλι μαζί.

Το αγαπημένο ζευγάρι που από το περασμένο καλοκαίρι κάνει σχέδια γάμου, την Πέμπτη (08.01.2026) έκανε gender reveal πάρτι για να μάθει το φύλο του μωρού που περιμένει. Έτσι αποκαλύφθηκε ότι θα αποκτήσουν αγοράκι.