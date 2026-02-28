Μαριάννα Τουμασάτου: Είμαστε χωρίς οξυγόνο και έχουμε μπει στο νάρθηκα, που είχαμε μπει πολλά χρόνια πριν

Για την εικόνα της ελληνικής κοινωνίας σήμερα, με αφορμή και τη συμπλήρωση τριών χρόνων από την εθνική τραγωδία των Τεμπών, μίλησε η Μαριάννα Τουμασάτου όταν συνάντησε τη Ναταλία Γερμανού στο πλατό της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” το Σάββατο (28-02-2026) στον Alpha.

«Είναι ανάγκη πια όλα όσα ζούμε, τον τελευταίο καιρό, να τελειώσουν. Να αναπνεύσουμε. Γιατί αυτό το “χωρίς οξυγόνο” τελικά δεν αντιπροσωπεύει μόνο εκεί την βραδιά, αντιπροσωπεύει την χώρα ολόκληρη» υπογράμμισε, αρχικά, η Μαριάννα Τουμασάτου.

«Είμαστε χωρίς οξυγόνο. Έχουμε μπει σε εκείνον τον νάρθηκα, που είχαμε μπει και πολλά χρόνια πριν».

«Μίλαγα με τον αδελφό μου πριν έρθω εδώ, ο οποίος ήταν στη συγκέντρωση και μου είπε “έχει πολύ κόσμο. Δεν είναι σαν πέρσι, αλλά έχει κόσμο”. Και τώρα καταλήγουμε, πάλι, στα ίδια, ώστε να μην ασχοληθούμε με την αιτία της συγκέντρωσης αλλά να ασχοληθούμε με τα παρατράγουδα» συμπλήρωσε, ακόμα, η Μαριάννα Τουμασάτου στη νέα τηλεοπτική της εμφάνιση το μεσημέρι του Σαββάτου.

Προ ημερών, η Μαριάννα Τουμασάτου είχε μιλήσει για την Μαρία Καρυστιανού και το κόμμα που ετοιμάζει: «Τη σέβομαι, αλλά δεν συμφωνώ με τις πολιτικές της θέσεις» είχε αναφέρει μεταξύ άλλων.