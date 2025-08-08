Μιμή Ντενίση για Λένα Σαμαρά: «Αντώνη, Γεωργία, πονάω μαζί σας, προσευχόμαστε για την αγνή ψυχή της»

Ανείπωτη θλίψη έχει προκαλέσει στο Πανελλήνιο η είδηση του ξαφνικού θανάτου της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, η Λένα Σαμαρά πέθανε από ανακοπή την Πέμπτη (07.08.2025) και ο θάνατός της έχει συγκλονίσει και τη Μιμή Ντενίση.

Η σπουδαία καλλιτέχνιδα φαίνεται να γνώριζε προσωπικά την άτυχη 34χρονη κοπέλα, καθώς μοιράστηκε στο Instagram μία κοινή τους φωτογραφία, αλλά και ένα σπαρακτικό μήνυμα για τον χαμό της. Στην ανάρτηση που έκανε η Μιμή Ντενίση το μεσημέρι της Παρασκευής ποζάρει στο πλευρό του Αντώνη Σαμαρά και της Γεωργίας Σαμαρά και δείχνουν και τρεις ευδιάθετοι και ξέγνοιαστοι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίτερα, ο δημοσιογραφικός κόσμος αποχαιρέτησε την κόρη του Αντώνη Σαμαρά, ενώ ταυτόχρονα παραμένει το ερώτημα εάν η άτυχη κοπέλα είχε ιστορικό επιληψίας ή καρδιακής βλάβης.

«Τόσο νέα, τόσο δημιουργική με ευγένεια και ήθος. Πόσο άδικο. Αντώνη, Γεωργία πονάω μαζί σας .ο Θεός να σας δώσει δύναμη να αντέξετε. Προσευχόμαστε για σας και την αγνή ψυχή της Λένας που θα είναι πάντα πλάι σας», έγραψε η Μιμή Ντενίση.

View this post on Instagram A post shared by Μιμή Ντενίση (@mimi_denissi) ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το τελευταίο «αντίο» στη Λένα Σαμαρά θα πουν σύντομα τα αγαπημένα της πρόσωπα, καθώς ανακοινώθηκε ότι η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της ερχόμενης Δευτέρας.

Σημειώνεται ότι η 34χρονη η Λένα Σαμαρά μεταφέρθηκε την Πέμπτη στον Ευαγγελισμό καθώς υπέστη επιληπτική κρίση και στη συνέχεια πέθανε από ανακοπή καρδιάς.