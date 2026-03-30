Μιμή Ντενίση: Η Μαρινέλλα ήταν πολύ τρυφερή με τα παιδιά και συμβουλευτική με τη δική μου κόρη

«Η Μαρινέλλα ήταν πολύ θεατρόφιλη, καθώς ήταν και ηθοποιός» είπε μεταξύ άλλων η Μιμή Ντενίση
«Ξενυχτούσε κι ερχόταν στις 4 το πρωί και μου έφερνε ντολμάδες» θυμήθηκε η Μιμή Ντενίση για την Μαρινέλλα.

Για την απώλεια της Μαρινέλλας μίλησε η Μιμή Ντενίση στην εκπομπή “Buongiorno”. «Η Μαρινέλλα ήταν πολύ θεατρόφιλη, καθώς ήταν και ηθοποιός. Και θυμάμαι πόσο θάρρος μου έδινε, πόσο καλά λόγια μου έλεγε τότε που ήμουν στα πρώτα μου βήματα.

Πόσο ωραία είχαμε περάσει σε τουρνέ που είχα στη Θεσσαλονίκη και κι εκείνη ξενυχτούσε και στις 4 το πρωί μου έφερνε ντολμάδες.

Ήταν πολύ τρυφερή με τα παιδιά και ήταν πολύ θερμή και συμβουλευτική και με τη δική μου κόρη», είπε η Μιμή Ντενίση.

Συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και χιλιάδες ανθρώπων που θαύμαζαν τη Μαρινέλλα θα έχουν τη δυνατότητα να αποχαιρετήσουν την αγαπημένη σταρ του ελληνικού πενταγράμμου την Τρίτη 31.03.2026, στην Μητρόπολη Αθηνών με τη σορό τις να τίθεται σε λαϊκό προσκύνημα από νωρίς το πρωί. 

