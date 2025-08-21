Μιμή Ντενίση: Με μπικίνι στα 72 της χρόνια – Σε άψογη φόρμα η δημοφιλής ηθοποιός

Η Μιμή Ντενίση συνεχίζει τις καλοκαιρινές διακοπές της και δείχνει να το απολαμβάνει. Η ηθοποιός, θεατρική συγγραφέας, σκηνοθέτρια, μεταφράστρια και επιχειρηματίας βρέθηκε σε spa, πόζαρε με μπικίνι και έστειλε μήνυμα στους διαδικτυακούς φίλους της.

Η Μιμή Ντενίση βρέθηκε το μεγαλύτερο μέρος του καλοκαιριού στο Θεολόγο, εκεί όπου διατηρεί εξοχική κατοικία. Κατά καιρούς δημοσιοποιεί στο Instagram εικόνες και στιγμές από τις διακοπές της. Ο χρόνος δεν έχει αγγίξει την ομορφιά και την αριστοκρατία της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτή τη φορά, η Μιμή Ντενίση επισκέφθηκε κέντρο spa για να χαλαρώσει, όπου πόζαρε με το μπικίνι της για το instagram. Με φυσικό μακιγιάζ και χαλαρή διάθεση, η Μιμή Ντενίση απέδειξε για άλλη μια φορά ότι η γοητεία πηγάζει από την προσωπικότητα.

Το μαγιό της, ένα κλασικό και διαχρονικό μπικίνι που αποτελείται από σουτιέν και σλιπ, εκπέμπει μια απλότητα που παραμένει σταθερά αγαπημένη επιλογή των γυναικών κάθε ηλικίας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Μιμή Ντενίση (@mimi_denissi)

Προ ημερών, με μία ανάρτηση στα social media, ξεκαθάρισε την θέση της η Μιμή Ντενίση σχετικά με την εισαγωγή του Γιώργου Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο, μετά από εισαγγελική εντολή.