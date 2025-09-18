Μπο για Γιώργο Μαζωνάκη: «Ξέρω ότι η αδερφή του τον αγαπάει πάρα πολύ, τον πρόσεχε και ήθελε το καλό του»

«Ο άντρας δεν είναι μονογαμικό ον, πάει κόντρα στη φύση του», λέει ο Μπο.

Ο Μπο παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Happy Day και τον Δημήτρη Σιδηρόπουλο. Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε για την απιστία, αλλά και για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Δεν κάνω συγκεκριμένη διατροφή, αλλά έχω αφαιρέσει πολλές τροφές από το μενού μου. Φυσικά κι έχω απιστήσει! Όποιος πει το αντίθετο, είναι ψεύτης. Ο άντρας δεν είναι μονογαμικό ον, πάει κόντρα στη φύση του. Αλλά από την άλλη δεν είναι ωραίο να απατάς και να κοροϊδεύεις τον άνθρωπό σου. Οι γυναίκες είναι πιο εγκεφαλικές, όχι ότι δεν υπάρχουν και πολυγαμικές γυναίκες», είπε αρχικά ο Μπο.

Για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο Μπο απάντησε: «Με τον Γιώργο Μαζωνάκη έχουμε συνεργαστεί, δεν συμφωνώ με κάποιες ακραίες εμφανίσεις του. Εγώ ξέρω ότι η αδερφή του τον αγαπάει πάρα πολύ, τον πρόσεχε και ήθελε το καλό του».

Η Μαρία Μαζωνάκη επανέλαβε πως ενημέρωσε με μήνυμα τον αδερφό της, για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε η μητέρα τους. Ο Γιώργος Μαζωνάκης το έχει διαψεύσει μέσω του δικηγόρου του, από την πρώτη στιγμή. Οι σχέσεις του τραγουδιστή με τους στενούς συγγενείς του, έχουν διακοπεί ολοκληρωτικά.