Νίκος Μουρατίδης για Γιώργο Μαζωνάκη: Είχε φοβίες, ξυπνούσε το βράδυ πανικοβλημένος και ήθελε κάποιον δίπλα του

Νίκος Μουρατίδης και Γιώργος Μαζωνάκης είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν με επιτυχία, πριν οι δρόμοι τους χωρίσουν και ο καλλιτέχνης αναθέσει καθήκοντα μάνατζερ στην αδερφή του, Βάσω. Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις, ο έμπειρος ραδιοφωνικός παραγωγός και συγγραφέας μίλησε για τον καλλιτέχνη που γνώρισε όταν ήταν 20 χρονών και φρόντισε να αναδείξει.

«Κάποια στιγμή είχαμε μια προστριβή και τον παράτησα. Ερχόταν και έκλαιγε, μου έλεγε «τι θα κάνω μόνος μου, δεν θα το ξανακάνω» περιέγραψε ο Νίκος Μουρατίδης. Ο Γιώργος Μαζωνάκης πάντως συνέχισε την καριέρα του και κατάφερε να μείνει στον δρόμο των επιτυχιών.

«Δεν μου είπε ποτέ ευχαριστώ για τη βοήθεια, δεν είναι τέτοιος άνθρωπος» πρόσθεσε ο Νίκος Μουρατίδης και συνέχισε: «Τον έστειλα στην Αυστραλία και εμφανίστηκε σε τρεις πόλεις. Γυρνάνε από την Αυστραλία και όλοι μου είχαν φέρει κάτι, ο Μαζωνάκης, τίποτα».

«Εκπλήρωσα το όνειρο μου να πάρω έναν άγνωστο και τον κάνω σούπερ σταρ. Ο Γιώργος Μαζωνάκης κοιμόταν και πήγαινε και τραγουδούσε στο κέντρο και όλα τα έκανα εγώ. Όταν τον γνώρισα στην Πάτρα ήταν 20 ετών φορούσε παντελόνι φιδίσιο και τραγουδούσε ωραία λαϊκά», είπε σε άλλο σημείο ο Νίκος Μουρατίδης.

«Όταν μου είπε ότι συστήθηκε στη Μαρινέλλα ως συνάδελφος σκέφτηκα πως θα κάνει καριέρα. Είχε φοβίες, ξυπνούσε το βράδυ πανικοβλημένος και ήθελε να είναι κάποιος δίπλα του. Όταν ήρθα σε ρήξη μαζί του και τον παράτησα αποφάσισα να έχουμε μόνο επαγγελματική σχέση. Δεν είναι ούτε δοτικός, ούτε γενναιόδωρος, δε μου είπε ποτέ ευχαριστώ».

Όσον αφορά τα τελευταία γεγονότα, ο Νίκος Μουρατίδης είπε: «Ντρέπομαι και στεναχωριέμαι γιατί τον είχα φτάσει σε ένα καλό επίπεδο και μετά άρχισε να κάνει μια αλλοπρόσαλλη καριέρα. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ντύνεται σαν 15χρονος και στις εμφανίσεις του, αλλού πατάει και αλλού βρίσκεται και πια δεν τραγουδάει. Λυπήθηκα πολύ που μπήκε στο ψυχιατρείο. Έκανε το λάθος και ανέθεσε τα πάντα στην αδελφή του που δεν ξέρει τίποτα. Με θλίβει όλο αυτό που έχει γίνει».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης παραμένει σε κακή ψυχολογική κατάσταση, καθώς το μεσημέρι της Πέμπτης (18-09-2025) έφυγε από τη ζωή, η αγαπημένη του σκυλίτσα. Η Αρίθα, όπως την έλεγε, συνόδευε τον τραγουδιστή σε βόλτες και ταξίδια, ενώ για εκείνη είχε παραφράσει στίχους του τραγουδιού του, «Παιδί της Νύχτας».

«Εγώ λέω να ‘ρθειτε να κάνετε καμιά βουτιά κι αφήστε τις μ… Hello! Καλό Σαββατοκύριακο παιδιά» ανέφερε σε ανάρτηση που έκανε το Σάββατο (20-09-2025). Νωρίτερα, ο δικηγόρος του τραγουδιστή, Γιώργος Μερκουλίδης, είχε αποκαλύψει πως πήρε εντολή από τον πελάτη του, να σταματήσει τις εμφανίσεις σε τηλεοπτικές εκπομπές. Η επιθυμία του έγινε σεβαστή και έτσι ο δικηγόρος δεν εμφανίστηκε στην εκπομπή «Weekend Live» στον ΣΚΑΪ, που ήταν καλεσμένος.