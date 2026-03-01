Ο Άρης Μουγκοπέτρος για τον τραυματισμό του από κροτίδα: Η ζωή μου άλλαξε για πάντα μέσα σε ένα δευτερόλεπτο

Ο Άρης Μουγκοπέτρος συνεχίζει να ανεβαίνει τον δικό του Γολγοθά μετά τον σοβαρό τραυματισμό του από κροτίδα, αποφασισμένος να κάνει ό,τι χρειαστεί μέχρι να πάρει πίσω τη ζωή και την καθημερινότητα που είχε. Σε ανάρτησή του, την Κυριακή 1η Μαρτίου, ο μουσικός κάνει τον απολογισμό των όσων έζησε τον τελευταίο χρόνο, από τη μέρα που μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, άλλαξαν τα πάντα για εκείνον.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος έγραψε πως η κροτίδα που έπιασε και έσκασε στα χέρια του, το Πάσχα του 2025, είχαν σαν αποτέλεσμα να χάσει δύο δάχτυλα και μεγάλο μέρος της όρασής του. Τίποτα δεν είναι ίδιο με πριν. Όλα είναι πιο δύσκολα στην καθημερινότητά του. Παρόλα αυτά δεν απελπίζεται και ακολουθεί κατά γράμμα τις οδηγίες των γιατρών.

«Καλό μήνα σε όλους. Σε έναν μήνα συμπληρώνεται ένας χρόνος από τη μέρα που η ζωή μου άλλαξε για πάντα. Ένα δευτερόλεπτο ήταν αρκετό για να χάσω δύο δάχτυλα και μεγάλο μέρος της όρασής μου.

Ένα δευτερόλεπτο που με άφησε χωρίς δουλειά, χωρίς σπίτι, χωρίς αυτοκίνητο, χωρίς τίποτα από όσα θεωρούμε δεδομένα. Όμως όχι χωρίς λόγο να συνεχίσω. Ζω και αναπνέω για τις δύο μου κόρες. Και κάθε μέρα που ξυπνάω, είναι μια απόδειξη ότι η ψυχή είναι πιο δυνατή από το σώμα.

Αν περνάς κάτι δύσκολο, μην τα παρατάς.

Μπορεί να χάσεις κομμάτια… αλλά ποτέ μην αφήσεις να σου πάρουν την πίστη, την αξιοπρέπεια και την αγάπη σου. Αυτά, μπορούν να σου δώσουν ελπίδα», γράφει στην ανάρτησή του ο Άρης Μουγκοπέτρος.

Παρά τον τραυματισμό του, ο Άρης Μουγκοπέτρος επέδειξε τεράστια θέληση και πλέον χρησιμοποιεί τεχνητό μέλος, συνεχίζοντας να παίζει κλαρίνο και να μοιράζεται βίντεο με τις προσπάθειές του στα social media.

«Καλός σύζυγος μπορεί να μην υπάρξω, γιατί είμαστε εν διαστάσει, αλλά πατέρας ήμουν απ’ τους καλύτερους. Ξέρετε τι πονάει πιο πολύ; Η μία μικρή, επειδή τυχαίνει να μου μοιάζει, μου το κράτησε και δεν ήρθε να με πάρει αγκαλιά», είπε πρόσφατα ο Άρης Μουγκοπέτρος για τη διαμάχη που είχε με την πρώην σύζυγό του.