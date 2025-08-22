Ο Γιάννης Σπαλιάρας αποκαλύπτει ανήθικη πρόταση που δέχτηκε: «Τα χρήματα ήταν πολλά»

Ο Γιάννης Σπαλιάρας που μίλησε αυτήν την εβδομάδα στον δημοσιογράφο Παναγιώτη Βαζαίο και το περιοδικό “Λοιπόν”, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και σε μια ανήθικη πρόταση που δέχτηκε στο παρελθόν.

Ο Γιάννης Σπαλιάρας απέρριψε την ανήθικη πρόταση, αν και όπως είπε, τα χρήματα που του προσέφεραν ήταν πολλά. Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως δεν τα είχε ανάγκη, αφού όπως ανέφερε, πληρωνόταν καλά από τις δουλειές που έκλεισε.

Σε ερώτηση για το αν κάποιος τον έχει προσεγγίσει και προτείνει χρήματα προκειμένου να ενδώσει σεξουαλικά μαζί του, το γνωστό μοντέλο και ηθοποιός απάντησε: “Ναι, μου έχει τύχει”.

Όσον αφορά το αν τα χρήματα ήταν πολλά, ο ίδιος σημείωσε ότι: “Ναι, ήταν μεγάλο το ποσό. Αλλά εντάξει, εμείς στη δουλειά μας, κακά τα ψέματα, πληρωνόμαστε καλά. Δεν είμαστε υπάλληλοι που παίρνουν έναν βασικό μισθό. Ζούμε καλύτερα από τον μέσο Έλληνα. Οπότε δεν μπήκα ποτέ σε τέτοιο δίλημμα για οικονομικούς λόγους”.

Όσον αφορά το αν μπήκε ποτέ στη διαδικασία να δεχτεί χρήματα εκβιαστικά ή να σκεφτεί κάτι τέτοιο, ο Γιάννης Σπαλιάρας τόνισε: “Όχι, δεν ήμουν αναγκασμένος. Αλλά αυτό έχει να κάνει και με τους ηθικούς φραγμούς του καθενός, δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα. Από την άλλη, δεν θέλω να κατηγορήσω όσους μπορεί να έκαναν κάτι για τα λεφτά. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι έχει περάσει ο άλλος, τι ανάγκες έχει, από που έρχεται, τι background και τι οικογένεια κουβαλάει”.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Γιάννης Σπαλιάρας αναφέρθηκε και σε μια γυναίκα που τον παρακολουθούσε, με τον ίδιο να αναγκάζεται να ειδοποιήσει την αστυνομία.