Ο Κάνιε Γουέστ σε παραλήρημα άνευ προηγουμένου – Οι προσβολές για Τέιλορ Σουίφτ, Κιμ Καρντάσιαν και Μαντόνα

Ο Κάνιε Γουέστ που έχει συνηθίσει τον κόσμο σε αμφιλεγόμενες δηλώσεις και προκλητικές πρακτικές, προσπαθεί τώρα να σπάσει παγκόσμιο ρεκόρ στα περισσότερα tweet στο X, με τον πιο επιθετικό τρόπο, κάνοντας επίθεση online στην πρώην σύζυγό του Κιμ Καρντάσιαν αλλά και σε άλλα μεγάλα ονόματα της showbiz.

Πριν λίγο καιρό ο Κάνιε Γουέστ είχε προχωρήσει σε ένα αντισημιτικό ξέσπασμα ξανά στα social media, προκαλώντας κύμα αντιδράσεων. Σήμερα (10.04.2025), ο γνωστός ράπερ προχώρησε μια σειρά από προσβλητικές και σεξιστικές αναρτήσεις στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), βάζοντας στο στόχαστρο την Τέιλορ Σουίφτ, τη Μαντόνα την Κιμ Καρντάσιαν, την Μπιγιονσέ, τους φανς του, τους διοργανωτές του Super Bowl και γενικά τους… πάντες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτές οι αναρτήσεις οφείλονται στην επιθυμία του να σπάσει το ρεκόρ των περισσότερων tweet στην πλατφόρμα. Έτσι, αναφέρθηκε κυριολεκτικά σε ό,τι του ερχόταν, προκειμένου να ανεβάσει μέσα σε 24 ώρες όσο το δυνατόν περισσότερα posts, αδιαφορώντας για το περιεχόμενό τους.

Την πρώην σύζυγό του, Κιμ Καρντάσιαν, με την οποία έχει αποκτήσει 5 παιδιά, την αποκάλεσε «νταντά του» και συνέχισε γράφοντας: «Είπα στον Ray J ότι πρέπει να χτυπήσουμε την Κιμ και από τις δύο μεριές για το Superstar μέρος δύο», κάνοντας χυδαία αναφορά στο σεξουαλικό της βίντεο του 2008.

«Το να πληρώσεις για να πας με γυναίκα δεν είναι παράνομο αν υπάρχει σε βίντεο», έγραψε επίσης αφήνοντας υπονοούμενο για την πρώην σύζυγό του.

Παράλληλα, ο Γουέστ δημοσίευσε προσβλητικά σχόλια για την Τέιλορ Σουίφτ, με την οποία είχε δημιουργήσει κόντρα πριν χρόνια σε απονομή βραβείων, γράφοντας: «Είμαι τσαντισμένος που δεν έχω γ@@ει. την Τέιλορ Σουίφτ… ακόμα!» και «Ο Justin Bieber και ο Harry Styles έχουν γα@@@ει την Taylor Swift και από τις δύο πλευρές και δεν με φώναξαν ποτέ».

Στη συνέχεια επανέφερε τη διαμάχη τους λέγοντας πως η τραγουδίστρια είναι ο λόγος που δεν έχει κληθεί ποτέ να τραγουδήσει στο ημίχρονο του Super Bowl.

Ο λογαριασμός X του West εξακολουθεί να έχει ενεργοποιημένη την προειδοποίηση περιεχομένου που ρωτά τους χρήστες εάν θέλουν να δουν αυτόν τον λογαριασμό ευαίσθητου περιεχομένου.

Ο Kayne West, συνέχισε λέγοντας ότι «αποκλείστηκε από την κεντρική σκηνή» επειδή ήταν μπροστά από την εποχή του, ακόμη και πριν «γίνει φουλ ναζί». Επίσης, ανέβασε μία φωτογραφία με τον Αδόλφο Χίτλερ και τη συνόδευσε με ένα emoji πρόβατο.

Ok



How many tweets am I at



Did I beat the record yet???