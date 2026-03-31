Ο Σταύρος Ξαρχάκος αποχαιρετά την Μαρινέλλα με σεβασμό και αγάπη: «Καλό σου ταξίδι»

Ο Σταύρος Ξαρχάκος είπε το δικό του αντίο στην Μαρινέλλα, με ανάρτηση που έκανε στο facebook. Με λίγες λέξεις και μια κοινή φωτογραφία τους, ο καταξιωμένος συνθέτης και μαέστρος, αποχαιρέτησε την ερμηνεύτρια που έφυγε από τη ζωή στα 87 της χρόνια. «Μαρινέλλα αγάπη μου, καλό σου ταξίδι» έγραψε στη λεζάντα.

Η συνεργασία του Σταύρου Ξαρχάκου με την Μαρινέλλα το 2015 αποτελεί έναν από τους πιο εμβληματικούς σταθμούς του ελληνικού πολιτισμού, συνδυάζοντας τη μουσική ιδιοφυΐα του συνθέτη με τη μοναδική ερμηνευτική δεινότητα της τραγουδίστριας.

Ο Σταύρος Ξαρχάκος μελοποίησε τον σκηνικό μονόλογο του Γιάννη Ρίτσου, η «Η Σονάτα του Σεληνόφωτος», με τη Μαρινέλλα να δίνει μια καθηλωτική ερμηνεία υπό τη σκηνοθεσία του Γιώργου Νανούρη.

Η Μαρινέλλα είχε ερμηνεύσει και μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια του Ξαρχάκου, όπως: «Υπομονή» (σε στίχους Αλέκου Σακελλάριου), «Αστέρι στο Παράθυρο» (σε στίχους Ιάκωβου Καμπανέλλη) από την ταινία «Γυμνοί στο Δρόμο» (1969) και «Όλα είναι τυχερά» (σε στίχους Νίκου Γκάτσου).

Η ιέρεια του ελληνικού τραγουδιού έφυγε από τη ζωή το Σάββατο (28.03.2026) μετά από άνιση μάχη που έδινε ύστερα από το βαρύ εγκεφαλικό που υπέστη πάνω στη σκηνή του Ηρωδείου. Η Μαρινέλλα, όπως και στη ζωή της, πάλεψε γενναία για να ξεπεράσει το πρόβλημα υγεία της. Δυστυχώς το Σάββατο άφησε την τελευταία πνοή στο σπίτι της.