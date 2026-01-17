Ο Τριαντάφυλλος για την κρίση στον γάμο του: Είμαστε μαζί 20 χρόνια, αυτά έρχονται και παρέρχονται

Ο Τριαντάφυλλος παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής του OPEN, «Εδώ TV» και μίλησε τόσο για το φετινό Survivor, όσο και για την κρίση στον γάμο του, που είχε αποκαλύψει ο ίδιος προ μηνών, σε παλαιότερη συνέντευξή του. Όπως είπε ο τραγουδιστής, είναι 20 χρόνια μαζί με τη γυναίκα του και τέτοιες δυσκολίες ξεπερνιούνται.

Ο Τριαντάφυλλος και η σύζυγός του, Δήμητρα είναι μαζί από το 2003. Τον Αύγουστο του 2014 το ζευγάρι ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου, ενώ το 2026 γεννήθηκε ο γιος τους, Νικόλας. Πρόσφατα, ο τραγουδιστής έκανε λόγο για κρίση στη σχέση και στον γάμο τους.

Στις νέες του δηλώσεις ανέφερε: «Είμαστε μαζί 20 χρόνια και αυτά έρχονται και παρέρχονται. Είμαστε ενωμένοι, αγαπά ο ένας τον άλλο, με το παιδί δίπλα και προχωράμε. Μια χαρά είμαστε, αγάπη υπάρχει», είπε ο Τριαντάφυλλος.

«Ένα πράγμα που δεν μου άρεσε στον Gio είναι που την είπε στον Λιανό. Πρέπει να σκύβεις το κεφάλι και να σέβεσαι. Είσαι ένας παίκτης που μπήκε τώρα, να πας να φτιάξεις το όνομά σου για να σου δοθεί η ευκαιρία να γίνεις γνωστός μέσα από αυτό. Ο Γιώργος Λιανός έχει κάνει θυσίες για αυτό το πρόγραμμα, πρέπει να τον σέβονται», ανέφερε ο τραγουδιστής σε άλλο σημείο για το φετινό Survivor.

«Το να μιμηθούμε κάποιον είναι το εύκολο να τον μιμηθούμε. Από εκεί και πέρα την μπαντάνα έτσι τη φόραγα στα συμβούλια. Είμαι ο πρώτος που έχει πει: Ευχαριστώ όλη την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αυστραλία, την Αμερική. Τα έβλεπε αυτά ο Gio και πήρε τα καλά από τον Τριαντάφυλλο», είπε σε άλλο σημείο ο Τριαντάφυλλος.