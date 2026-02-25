Οι ευχές της Μπάρμπρα Στρέιζαντ στην Τζένιφερ Άνιστον: «Χρόνια Πολλά, χαίρομαι που είσαι ευτυχισμένη τώρα»

Η Τζένιφερ Άνιστον είχε πρόσφατα τα γενέθλιά της – συγκεκριμένα στις 11.02.2026 – και η θρυλική ερμηνεύτρια και ηθοποιός Μπάρμπρα Στρέιζαντ έστω και καθυστερημένα αποφάσισε να της ευχηθεί δημόσια.

Σήμερα Τετάρτη (25.02.2026), η Στρέιζαντ δημοσίευσε μια παλιά φωτογραφία της μαζί με την Άνιστον και δεν έκρυψε την χαρά της για την την ευτυχισμένη περίοδο στα προσωπικά της που διανύει η Άνιστον και της ευχήθηκε ολόψυχα για τη νέα σχέση της με τον life coach και γκουρού της αγάπης Τζιμ Κέρτις.

Τη φωτογραφία συνόδευσε με μια λεζάντα που έγραφε: «Αγαπητή Jenn, Χρόνια Πολλά. Χαίρομαι τόσο που είσαι ευτυχισμένη τώρα! Με αγάπη, Barbra».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Barbra Streisand (@barbrastreisand)

Υπενθυμίζεται ότι με ένα τρυφερό φιλί ευχήθηκε χρόνια πολλά στην Τζένιφερ Άνιστον ο σύντροφός της, Τζιμ Κέρτις. Ο υπνοθεραπευτής δημοσίευσε, στο Instagram μία ασπρόμαυρη φωτογραφία στην οποία το ζευγάρι φιλιέται.

«Χρόνια πολλά, αγάπη μου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης για τα 57α γενέθλια της ηθοποιού Τζένιφερ Άνιστον. Σε μια δεύτερη φωτογραφία, δε, το ζευγάρι φαίνεται να γελάει ενώ βρίσκεται σε ένα σκάφος.

Ο Τζιμ Κέρτις και η η Τζένιφερ Άνιστον είναι ζευγάρι εδώ και σχεδόν ένα χρόνο, ωστόσο η σχέση τους έγινε επίσημη στο Instagram τον Νοέμβριο, όταν η ηθοποιός ανέβασε μια φωτογραφία στην οποία την έδειχνε να αγκαλιάζει τον υπνοθεραπευτή και συγγραφέας, συνοδευόμενη από την λεζάντα: «Χρόνια πολλά, αγάπη μου, πολύτιμες στιγμές».