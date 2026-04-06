Ούρσουλα Κορμπερό: Η τρυφερή στιγμή που η Τόκιο του «La Casa De Papel» θηλάζει το μωρό της

Η πρωταγωνίστρια της δημοφιλούς σειράς «La Casa De Papel» και ταλαντούχα ηθοποιός, Ούρσουλα Κορμπερό, έγινε για πρώτη φορά μητέρα τον περασμένο Φεβρουάριο και ζει πρωτόγνωρες στιγμές με το μωράκι της.

Το πρώτο της παιδί είναι καρπός του έρωτά της με τον σύντροφό της, Τσίνο Νταρίν. Το ζευγάρι διανύει μία από τις καλύτερες φάσης της ζωής του και η Ούρσουλα Κορμπερό δημοσίευσε την Κυριακή (05.04.2026) μία σειρά από φωτογραφίες που δείχνουν την καθημερινότητας με το μωρό της, το οποίο όπως αναφέρουν τα ισπανικά μέσα είναι αγοράκι και θα πάρει το όνομα Ντάντε.

«Δεν χωράει τόση αγάπη στην καρδιά μου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Ούρσουλα Κορμπερό.

Στην πρώτη από τις φωτογραφίες της ανάρτησης της τηλεοπτικής Τόκιο, φαίνεται να βρίσκεται μέσα σε ένα αυτοκίνητο και να θηλάζει το μωρό της.