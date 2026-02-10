Πέτρος Φιλιππίδης: «Είσαι καλά παιδί μου;» είπε ενοχλημένος σε ρεπόρτερ κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου του

Ο Πέτρος Φιλιππίδης βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον δικηγόρο του, Μιχάλη Δημητρακόπουλο και επεξεργάζονται τις επόμενες κινήσεις τους. Όλο και συχνότερα το τελευταίο διάστημα, ο ηθοποιός καταγράφεται σε δημόσιες εξόδους του, χωρίς πάντως να κάνει δηλώσεις. Αυτό συνέβη και το βράδυ της Δευτέρας (09-02-2026) όταν η κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», τον συνάντησε έξω από το θέατρο Ακροπόλ, όπου παρακολούθησε την παράσταση «Hotel Amour».

Ο Πέτρος Φιλιππίδης έχει αποφασίζει να προσφύγει στον Άρειο Πάγο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην συνεδρίαση της 1ης Απριλίου θα παραστούν οι δικηγόροι του ηθοποιού, χωρίς να έχει γίνει γνωστό αν θα παρευρεθεί και ο ίδιος. Στο επίκεντρο της διαδικασίας θα τεθούν κρίσιμα νομικά ζητήματα, με κύριο θέμα την αίτηση αναίρεσης που έχει καταθέσει η υπεράσπισή του κατά της απόφασης.

Εάν η αναίρεση γίνει δεκτή στον Άρειο Πάγο, η υπόθεση θα επιστρέψει στο Εφετείο και η δίκη θα ξεκινήσει από την αρχή, δίνοντας νέα τροπή σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την Ελλάδα. Παράλληλα, η υπεράσπιση έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αναβολή της διαδικασίας, την οποία μπορεί να εκμεταλλευτεί για να προετοιμαστεί εκτενώς και να ενισχύσει τη νομική της θέση.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Πέτρος Φιλιππίδης αποφεύγει τις δηλώσεις. Η αντίδρασή του, όταν ο δημοσιογράφος του Star προσπάθησε να του αποσπάσει ένα σχόλιο, είναι χαρακτηριστική στο επόμενο βίντεο.

Η εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό, στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο, κράτησε πολλούς μήνες, με αλλεπάλληλες συνεδριάσεις μέχρι και το καλοκαίρι του 2025. Στις 23 Ιουνίου 2025, στην απολογία του στο δικαστήριο, ο Πέτρος Φιλιππίδης εμφανίστηκε καταβεβλημένος ψυχικά και σωματικά, ζητώντας από τους δικαστές, όπως είπε, «να τον κρίνουν ως άνθρωπο» και επιμένοντας ότι αρνείται όλες τις κατηγορίες.

Στις 15 Ιουλίου 2025, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας έκρινε ομόφωνα ένοχο τον Πέτρο Φιλιππίδη για δύο απόπειρες βιασμού: μία το 2010, σε χώρο θεάτρου και μία το 2014, εντός αυτοκινήτου στο Παλαιό Ψυχικό.

Το δικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισμό της υπεράσπισης περί «υπαναχώρησης» και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 3 ετών, με αναστολή. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από τη δικαστική αίθουσα, οι δύο καταγγέλλουσες δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους, ενώ ο ίδιος παρέμεινε ψύχραιμος, με τη σύζυγό του να «λυγίζει» στο άκουσμα της απόφασης.