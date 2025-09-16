Πέτρος Φιλιππίδης: «Μένει σε σπίτι συγγενικού του προσώπου και περιμένει τη σύνταξη» λέει ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος

Ο Πέτρος Φιλιππίδης παραμένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας μετά το τέλος της δίκης του. Ένα από τα άτομα που συνομιλούν μαζί του είναι ο δικηγόρος που τον εκπροσωπεί Μιχάλης Δημητρακόπουλος. Ο ποινικολόγος παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Super Katerina» και μίλησε για όλα όσα άλλαξαν στη ζωή του πελάτη του, μετά το τέλος της δίκης.

Όπως ανέφερε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ο Πέτρος Φιλιππίδης φιλοξενείται σε σπίτι συγγενή του, μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο ακίνητο που νοίκιαζε το καλοκαίρι. Ο ηθοποιός περιμένει να βγει η σύνταξή του και είναι αποφασισμένος να προσφύγει στον Άρειο Πάγο.

«Δυστυχώς η σύνταξή του δεν έχει καταβληθεί ακόμα, αναμένεται τον Οκτώβριο – Νοέμβριο να καταβληθεί. Δεν έχει καμία σχέση η σύνταξη με την απόφαση που βγήκε, η οποία είναι τελεσίδικη και όχι αμετάκλητη, μιας και θα ακολουθήσει ο Άρειος Πάγος και τότε θα μιλήσουμε για αμετάκλητη καταδίκη εάν απορριφθεί η αίτηση μας. Ο Πέτρος Φιλιππίδης έκανε αίτηση, όπως κάνουν όλοι οι άνθρωποι, για να συνταξιοδοτηθεί» είπε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

«Στην παρούσα φάση υπάρχει η οικογένεια του η οποία τον στηρίζει και θέλει να περάσει μια περίοδο χωρίς να ασχολείται κανένας μαζί του» πρόσθεσε ο ποινικολόγος.

«Δεν έχουν τέλος οι συκοφαντικές επιθέσεις που δέχεται ο Πέτρος Φιλιππίδης. Αυτό το σπίτι δεν είναι δικό του, δεν περιμένει να πάρει από την ασφάλεια μια αποζημίωση για τη φωτιά. Είναι μισθωτής, που το νοικιάζει και αυτή τη στιγμή μένει σε σπίτι συγγενικού του προσώπου» γνωστοποίησε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος στον αέρα της εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου στον Alpha.

Ο δικηγόρος του ηθοποιού που καταδικάστηκε για δύο απόπειρες βιασμού παραμένει στο πλευρό του πελάτη του και μαζί σχεδιάζουν τις επόμενες κινήσεις τους.