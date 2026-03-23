Ρία Ελληνίδου για Δημήτρη Αλεξάνδρου: Δεν ξέρω, δεν ήμουν εγώ στη φωτογραφία που δημοσίευσε

Ρία Ελληνίδου και Δημήτρης Αλεξάνδρου φαίνεται να διασκεδάζουν με τις συζητήσεις για τα προσωπικά τους. Οι δυο τους μπορεί να μην έχουν επιβεβαιώσει ανοιχτά πως είναι ζευγάρι, ωστόσο το γεγονός πως δεν έχουν προχωρήσει σε διάψευση αλλά και το ότι εμφανίζονται πλέον όλο και συχνότερα μαζί, είναι αρκετά όπως φαίνεται για να συντηρήσουν τη φημολογία για το ειδύλλιό τους.

Προ ημερών ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανέβασε βίντεο κατά λάθος – όπως είπε – από τις διακοπές του με τη Ρία Ελληνίδου στην Ταϊλάνδη. Σε βίντεο που δημοσιοποίησε η τραγουδίστρια το βράδυ της Κυριακής (15-03-2026) στο Tik Tok, οι δυο τους ήταν μαζί σε αυτοκίνητο, με άγνωστο προορισμό.

Σε μια άλλη εικόνα προ ημερών, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου αγκάλιαζε τρυφερά μια γυναίκα, με ορισμένους να υποστηρίζουν πως επρόκειτο για την Ρία Ελληνίδου. Η ίδια σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, δεν θέλησε να το επιβεβαιώσει.

«Η Θεσσαλονίκη είναι τέλεια. Συνεχίζουμε, σκίζουμε, είμαστε sold out και είναι φαντασμαγορικό αυτό που συμβαίνει» είπε αρχικά η Ρία Ελληνίδου.

Στη συνέχεια, ρωτήθηκε για την τρυφερή φωτογραφία που δημοσίευσε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και απάντησε με έντονη δόση χιούμορ: «Δε ξέρω… Δεν ήμουν εγώ».

«Προσπαθώ να είμαι καλά στα προσωπικά και στα επαγγελματικά» είπε σε άλλο σημείο η τραγουδίστρια.

«Το λάθος το έκανα εγώ με το βίντεο που ανέβηκε. Είτε μιλήσω ανοιχτά είτε όχι, είναι όλα στον δρόμο τους. Όταν είσαι μια χαρά, είσαι μια χαρά. Ναι, ξέρω είναι πικάντικες όλες αυτές οι επικεφαλίδες. Πριν δεν υπήρχε αυτό το μέτρο, ο χρόνος δείχνει κάποιες καταστάσεις», ανέφερε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου την Κυριακή (15-03-2026) για την προσωπική του ζωή.

Όλα αυτά ενώ κατά διαστήματα υπάρχουν αιχμηρές τοποθετήσεις από την πρώην σύζυγό του. Όπως είχε πει η Ιωάννα Τούνη σε συνέντευξή της προ μηνών, δεν μετάνιωσε για τον χωρισμό τους. «Δεν νομίζω ότι ο κόσμος έβλεπε εμένα και τον Δημήτρη ως ένα πολύ ερωτευμένο ζευγάρι. Αυτά που ανέβαζα τον πρώτο χρόνο, δεν είχαν καμία σχέση με αυτά που ανέβαζα τον τελευταίο χρόνο. Όταν χώρισα εισέπραξα πολύ θετικά μηνύματα», εξομολογήθηκε η influencer.