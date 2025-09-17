Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Η πολιομυελίτιδα στα 11 και δύο στιγμές που έφτασε ένα βήμα πριν τον θάνατο

Ο θάνατος του ηθοποιού και σκηνοθέτη Ρόμπερτ Ρέντφορντ έχει βυθίσει στη θλίψη τους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο. Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ πέθανε σε ηλικία 89 ετών στον ύπνο του.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι ταινίες και οι ερμηνείες του στη μεγάλη οθόνη θα μείνουν «αθάνατες». Με αφορμή τον θάνατο του μεγάλου ηθοποιού η Daily Mail σε δημοσίευμά της φέρνει στο προσκήνιο την «μάχη» που έδωσε με την πολιομυελίτιδα σε ηλικία 11 ετών αλλά και τις δύο φορές που ήρθε πολύ κοντά στον θάνατο.

Ο νεαρός Charles Robert Redford Jr., όπως γεννήθηκε στις 18 Αυγούστου 1936 στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια, γνώρισε από πολύ νωρίς ότι η ζωή δεν είναι ποτέ δεδομένη.

Το 1947, στα 11 του χρόνια, διαγνώσθηκε με πολιομυελίτιδα, μία σοβαρή ιογενή νόσο που μπορεί να προκαλέσει παράλυση και εκείνη την εποχή ήταν πολύ συνηθισμένη. Ο Ρέντφορντ την έτρεμε καθώς ήξερε ότι μπορούσε να επηρεάσει και τους μυς της αναπνοής. Το επακόλουθο ήταν να τοποθετούνται οι ασθενείς σε μεγάλους μεταλλικούς σωλήνες που την υποβοηθούσαν. Οι «σιδερένιοι πνεύμονες» (iron lung), όπως τους έλεγαν, ήταν αυτοί που τον τρόμαζαν περισσότερο.

«Πριν ανακαλυφθεί το εμβόλιο Salk, η απειλή που επικρεμόταν πάνω από το κεφάλι μας ήταν η πολιομυελίτιδα, γιατί παντού βλέπαμε ανθρώπους μέσα σε “σιδερένιους πνεύμονες”», έλεγε.

Τελικά ο Ρέντφορντ δεν γλίτωσε από τον ιό. Μολύνθηκε από αυτόν μια μέρα που κολυμπούσε με άλλα παιδιά. Μολονότι δεν χρειάσθηκε να μπει σε «σιδερένιο πνεύμονα», η ασθένειά του τον σημάδεψε.

«Όταν αρρώστησα δεν μπορούσα να κινηθώ καλά. Δεν ήμουν όμως παράλυτος, ούτε χρειάστηκα τον σιδερένιο πνεύμονα. Είχα ήπια πολιομυελίτιδα, που όμως ήταν αρκετά σοβαρή ώστε να με ακινητοποιήσει για εβδομάδες στο κρεβάτι», είχε πει. Πολλές δεκαετίες αργότερα, το 2014, ο Ρέντφορντ σκηνοθέτησε την σειρά ταινιών μικρού μήκους «Cathedrals of Culture».

Η μία από αυτές είχε ως θέμα το Ινστιτούτο Βιολογικών Μελετών Salk στο Λος Άντζελες.

«Προσωπικά γνώριζα τον χώρο, γιατί μεγάλωνα στο Λος Άντζελες την εποχή που κτιζόταν. Ήμουν επίσης παιδί την εποχή που η επιδημία της πολιομυελίτιδας ήταν απειλή. Ο καθένας μπορούσε να την κολλήσει. Εγώ ήμουν τυχερός γιατί η πολιομυελίτιδα δεν μου προκάλεσε αληθινή βλάβη. Η νόσος όμως ήταν κομμάτι της ζωής μας και όταν ο Jonas Salk ανέπτυξε το εμβόλιο, τα νέα ήταν συγκλονιστικά», είχε αφηγηθεί.

Όταν παραλίγο να πηδήξει από κτίριο

Ως έφηβος, ο Ρέντφορντ πήρε ένα τεράστιο μάθημα ζωής: μην αφήνεσαι να σε παρασύρουν οι φόβοι σου. Στα απομνημονεύματά του, Robert Redford: The Biography, που εκδόθηκε το 2011, ο ηθοποιός θυμάται ότι παραλίγο να πηδήξει από ένα σχετικά ψηλό κτίριο για να αποδείξει ότι δεν ήταν δειλός.

Είπε: «Η αντιμετώπιση των φόβων μου έγινε νωρίς… Μου φαινόταν ότι είχες δύο επιλογές. Μπορείς να αφήσεις τους φόβους σου να σε καθοδηγήσουν ή μπορείς να τους ξεπεράσεις».

Αναλύοντας το επικίνδυνο κόλπο στο βιβλίο του, παραδέχεται ότι θα μπορούσε να είχε πεθάνει.

Αλκοόλ, ναρκωτικα και γρήγορα αυτοκίνητα

Οι καλοί βαθμοί και οι αθλητικές επιδόσεις, βοήθησαν τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ να πάρει υποτροφία για το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο, στο Μπόλντερ.

Εκεί θα γίνει τακτικός θαμώνας στους «κύκλους του ποτού». Έκανε επίσης χρήση μαριχουάνας και συμμετείχε σε παράνομους αγώνες αυτοκινήτων και μηχανών.

Στα απομνημονεύματά του θυμάται ένα σοβαρό τροχαίο που είχε στην Σάντα Μπάρμπαρα, στην Καλιφόρνια. Ήταν τότε που έτρεχε με 144 χλμ για να πάει σε έναν αγώνα αυτοκινήτων.

Όπως παραδέχθηκε, ήταν τυχερός που επέζησε από το τρομακτικό ατύχημα.

Η φοιτητική ζωή του όμως διήρκησε λιγότερο από 1,5 χρόνο. Στα 18 του χρόνια, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ έχασε τη μητέρα του Μάρθα, σε ηλικία μόλις 41 ετών. Όπως είχε πει, πέθανε από αιμορραγία λόγω μίας αιματολογικής διαταραχής, που εκδήλωσε μερικά χρόνια νωρίτερα.

«Την παρουσίασε όταν έχασε τα δίδυμα κοριτσάκια που κυοφορούσε, δέκα χρόνια μετά τη δική μου γέννηση», είχε πει.

Η απώλεια τον βύθισε στη θλίψη και τον έκανε να πίνει ακόμα περισσότερο. Τελικά έχασε την υποτροφία του, γεγονός που τον έκανε να εγκαταλείψει οριστικά το εκπαιδευτικό σύστημα.

Όταν έθαψε τους δύο γιους του

Το 1959, ήρθε αντιμέτωπος με μία ακόμα μεγαλύτερη τραγωδία. Πέθανε ο πρωτότοκος γιος του Σκοτ, ήταν μόλις 10 εβδομάδων. Εκείνη την εποχή ο Ρέντφορντ ήταν παντρεμένος με την πρώτη σύζυγό του, Lola Van Wagenen.

Ο Σκοτ πέθανε από το σύνδρομο αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Ο Ρέντφορντ κατηγορούσε τον εαυτό του για τον θάνατό του, επειδή δεν είχε ελέγξει νωρίτερα το μωρό.

«Ήταν μία πολύ δύσκολη περίοδος. Είχα μόλις βρει την πρώτη που δουλειά στο θέατρο, αλλά η αμοιβή ήταν χαμηλή και αντιμετωπίζαμε οικονομικά προβλήματα. Δεν ξέραμε επίσης τίποτα για το σύνδρομο αιφνίδιου βρεφικού θανάτου και έτσι ως γονιός κατηγορούσα τον εαυτό μου. Περιστατικά σαν κι αυτό ανοίγουν πληγές, που ποτέ δεν επουλώνονται πλήρως», είχε πει.

Δυστυχώς, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ θα βίωνε – πριν τον θάνατό του – την απώλεια ακόμα ενός παιδιού. Το 2020 πέθανε από καρκίνο ο Τζέιμς Ρέντφορντ, ο δεύτερος γιος που είχε αποκτήσει με την Lola Van Wagenen. Ήταν 58 ετών και πέθανε από καρκίνο στο ήπαρ.