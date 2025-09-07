Σάκης Ρουβάς: Κάνει surf με ηλεκτρική σανίδα και δημοσιεύει ένα απολαυστικό βίντεο στο Instagram

Ο Σάκης Ρουβάς αποχαιρέτησε το φετινό καλοκαίρι και πλέον ετοιμάζεται να επικεντρωθεί στις επαγγελματικές υποχρεώσεις του. Ο επίλογος στις διακοπές του γράφτηκε προ ημερών, όταν ο καλλιτέχνης έκανε surf.

Ο Σάκης Ρουβάς δημοσίευσε βίντεο στο οποίο φαίνεται να κάνει surf με ηλεκτρική σανίδα. Στο φόντο, ένα σκάφος φωτισμένο και ο τραγουδιστής να δείχνει απόλυτα συγκεντρωμένος και γεμάτος ενέργεια.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Σάκης Ρουβάς, έγραψε: «One last lift before the season slips away» («Μια τελευταία βόλτα πριν φύγει η σεζόν»).

Υπενθυμίζεται πως τον περασμένο Αύγουστο Σάκης Ρουβάς και Κάτια Ζυγούλη βρέθηκαν στην Κέρκυρα, με τον τραγουδιστή να δημοσιεύει φωτογραφίες της συζύγου του. Μετά από χρόνια που το ζευγάρι ήταν μαζί, το 2017 αποφάσισαν να παντρευτούν, σε έναν ρομαντικό γάμο με καλεσμένους αγαπημένα τους πρόσωπα και ανθρώπους του καλλιτεχνικού χώρου.

Όλα αυτά την ώρα που οι αντιδράσεις στα social media συνεχίζονται αναφορικά με το νέο του τραγούδι «Κούνια Μπέλα». «Δεν μπορώ άλλο. Ειλικρινά δε μεταδίδω…», είχε πει καυστικά ο Παντελής Καναράκης.