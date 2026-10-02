Σάντρα Βουτσά για Δημήτρη Κόκοτα: «Είναι αδιανόητο ότι έχει φύγει, υπήρχε βελτίωση αλλά κόλλησε μικρόβιο στο νοσοκομείο»

Σαράντα μέρες έχουν περάσει από τον θάνατο του Δημήτρη Κόκοτα και η φίλη του Σάντρα Βουτσά μίλησε στο «Happy Day» για την απώλεια που δεν μπορεί να διαχειριστεί.

Η Σάντρα Βουτσά ανέφερε για την πορεία της υγείας του Δημήτρη Κόκοτα, πριν φύγει από τη ζωή και περιγράφει το τελευταίο διάστημα της ζωής του που νοσηλευόταν στο «Γεώργιος Γεννηματάς» από το 2024, μετά από έμφραγμα που υπέστη στο «J2US».

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Αρχικά δήλωσε ότι δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει πως ο τραγουδιστής δεν ζει πια: «Είναι αδιανόητο ότι έχει φύγει ο Δημήτρης, δεν το περιμέναμε, γιατί πήγαινε κάθε μέρα και καλύτερα.

Υπήρχε βελτίωση και αρκετή βελτίωση θα έλεγα, αλλά έγινε αυτό με αυτό το μικρόβιο, που δυστυχώς είναι σύνηθες στα νοσοκομεία και ο οργανισμός του δεν μπόρεσε να το πολεμήσει αυτή τη φορά» και κατέληξε «ήταν αδερφός μου ο Δημήτρης και τώρα έγινε η Κατερίνα».

Ο Δημήτρης Κόκοτας πέθανε στις 25 Αυγούστου σε ηλικία 57 ετών, ενώ νοσηλευόταν από τον Μάρτιο του 2024. Παρά τη γενναία μάχη που έδωσε επί σχεδόν δύο χρόνια για να κρατηθεί στη ζωή, δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Το Σάββατο 03 Οκτωβρίου θα γίνει το 40ήμερο μνημόσυνο για τον τραγουδιστή