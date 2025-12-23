Σμαράγδα Καρύδη: Οι μεγάλοι έρωτες που πέρασαν από τη ζωή της κι ο χωρισμός από τον Θοδωρή Αθερίδη

Η Σμαράγδα Καρύδη είναι μία από τις πιο ταλαντούχες και επιτυχημένες ηθοποιούς της γενιάς της, με πολλές επιτυχίες στη «μικρή οθόνη», στο θεατρικό σανίδι αλλά και στον κινηματογράφο. Παρόλο που τα φώτα είναι συχνά στραμμένα επάνω της, εκείνη προτιμά να μην αναφέρεται δημοσίως στην προσωπική της ζωή. Έτσι «αθόρυβα» έζησε όλους τους μεγάλους έρωτες που πέρασε από τη ζωή της, με τελευταίο εκείνον που κράτησε για 23 ολόκληρα χρόνια στο πλευρό του Θοδωρή Αθερίδη. Ο χωρισμός τους, που αποκάλυψε το tlife.gr, «έσκασε» σαν βόμβα και άφησε άφωνους τους θαυμαστές της αγαπημένης ηθοποιού. Εν τω μεταξύ, το βράδυ της Τρίτης (23.12.2025) η Σμαράγδα Καρύδη πρόκειται να «μεταμορφωθεί» για ακόμα μία φορά σε Ντάλια Χατζηαλεξάνδρου για τις ανάγκες του reunion της θρυλικής σειράς «Στο πάρα πέντε» που έρχεται στις 21.00 στο MEGA.

Η Σμαράγδα Καρύδη εκτός από εξαιρετική καλλιτέχνης είναι και μία πολύ όμορφη γυναίκα! Από τα εφηβικά της χρόνια ο έρωτας της «χτύπησε» την πόρτα όταν ερωτεύτηκε έναν συμφοιτητή της. Το όνομά του ήταν Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης και παρόλο που ο ερωτικός δεσμός τους δεν κράτησε πολύ, οι δυο τους κατάφεραν να χτίσουν μία δυνατή φιλία που αντέχει εδώ και δεκαετίες. Άλλωστε η γνωστή ηθοποιός έχει τον μαγικό τρόπο να κρατά εξαιρετικές ισορροπίες με όλους τους άντρες που πέρασαν από τη ζωή της. Ένας από αυτούς είναι και ο σπουδαίος συνθέτης, Σταύρος Ξαρχάκος, ενώ ο τελευταίος μεγάλος της έρωτας ήταν φυσικά ο Θοδωρής Αθερίδης.

Ο νεανικός έρωτας με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη

Η Σμαράγδα Καρύδη είναι κόρη του Ντίνου Καρύδη και της Τζούλιας Αργυροπούλου και πήρε πρώτη φορά μέρος σε ταινίες σε ηλικία 3 ετών! Συγκεκριμένα, συμμετείχε στην ταινία «Ερωτική συμφωνία», με την Τζένη Καρέζη και τον Κώστα Καζάκου, όπου έπαιρνε μέρος και ο πατέρας της. Όταν η Σμαράγδα Καρύδη τελείωσε το σχολείο αποφάσισε να ακολουθήσει τα βήματα των γονιών της στην τέχνη της υποκριτικής. Έτσι, έδωσε εξετάσεις και άρχισε να φοιτά στη σχολή του Εθνικού.

Εκεί γνώρισε και άρχισε να κάνει παρέα με έναν άλλο ταλαντούχο νεαρό εν δυνάμει ηθοποιό, τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη. Σιγά σιγά η οικειότητα που υπήρχε ανάμεσά τους και η πολλή παρέα που έκαναν τους οδήγησαν σε άλλα μονοπάτια. Έτσι, έγιναν ζευγάρι, ενώ ακόμα ήταν σπουδαστές της σχολής. Η σχέση τους είχε πολλά σκαμπανεβάσματα και διήρκησε περίπου τρία χρόνια. Μετά τον χωρισμό τους, η Σμαράγδα Καρύδη και ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης έκαναν τα πρώτα τους βήματα στην υποκριτική και άρχισαν να ξεχωρίζουν με το ταλέντο τους. Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι φορές που οι δυο τους έχουν συνεργαστεί μετά τον χωρισμό τους στο θέατρο.

Με τα χρόνια, η σχέση τους έγινε – σχεδόν – αδελφική και συχνά ο ένας αναφέρεται στον άλλον σε συνεντεύξεις τους με λόγια αγάπης και τρυφερότητας. Πρόσφατα η Σμαράγδα Καρύδη έδωσε μία συνέντευξή της στον Fipster και μίλησε για τον νεανικό τους έρωτα.

«Ο Μαρκουλάκης είναι αδελφικός μου φίλος και όταν ήμασταν στη δραματική σχολή συμμαθητές ήμασταν σε σχέση. Ο κόσμος το ψάχνει τώρα αυτό γιατί υπάρχει στο παρελθόν μου. Έχουμε κάνει μαζί δουλειές και αγαπιόμαστε τρομερά. Δεν είναι κολλητοί μου όσοι έχουν υπάρξει μαζί μου ζευγάρι. Με τον Κωνσταντίνο ταιριάξαμε σαν άνθρωποι, ήμασταν φίλοι από πριν, γίναμε ζευγάρι στη σχολή γιατί σε εκείνες τις ηλικίες μπερδεύονται και τα όρια. Ξεκινήσαμε σαν φίλοι, αλλά ήμασταν μαζί για τρία χρόνια με κάποια on – off. Μετά μείναμε πολύ φίλοι», δήλωσε πρόσφατα η Σμαράγδα Καρύδη σε συνέντευξή της στον Fipster.