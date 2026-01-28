Σοφία Μαριόλα για Στράτο Τζώρτζογλου: Υπάρχει πόνος στο διαζύγιο αλλά υπάρχει πόνος και στο γάμο

«Η κατάθλιψη του Στράτου επηρέασε το γάμο μας» είπε η Σοφία Μαριόλα λίγες μέρες μετά την επιβεβαίωση του χωρισμού της και τις δηλώσεις που έκανε ο Στράτος Τζώρτζογλου.

Δηλώσεις στην εκπομπή «Happy Day» και τον Δημήτρη Σιδηρόπουλο παραχώρησε η Σοφία Μαριόλα, η οποία απάντησε και για το χωρισμό της από τον Στράτο Τζώρτζογλου. «Η σχέση μου με τον Στράτο είναι εξαιρετική», είπε αρχικά.

Η Σοφία Μαριόλα ανέφερε στη συνέχεια: «Ο Στράτος μου είπε ότι ποτέ δεν δήλωσε πως ήμουν ευτυχισμένη μόνο όταν πηγαίναμε διακοπές. Δεν υπήρχε αυτή η φράση στη συνέντευξη. Ποια γυναίκα θα μείνει σε ένα γάμο μόνο για διακοπές;

Ό,τι περάσαμε, περάσαμε. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Η κατάθλιψη του Στράτου επηρέασε το γάμο μας. Η σχέση μας είναι εξαιρετική, μιλάμε συχνά στο τηλέφωνο και είμαστε πολύ καλά. Υπάρχει πόνος στο διαζύγιο, αλλά υπάρχει πόνος και στο γάμο, οπότε διαλέγεις!».

Ο Στράτος Τζώρτζογλου και Σοφία Μαριόλα χώρισαν τον Οκτώβριο του 2025 αλλά αποφάσισαν να μην το δημοσιοποιήσουν. Όταν η φημολογία συνεχίστηκε τους επόμενους μήνες, αναγκάστηκαν να τοποθετηθούν.

Οι πρώτες συζητήσεις για τον χωρισμό του ζευγαριού ξεκίνησαν πριν από λίγες μέρες, όταν δημοσίευμα ανέφερε πως Στράτος Τζώρτζογλου και Σοφία Μαριόλα, είναι χωρισμένοι από τον Οκτώβριο του 2025. Τότε όμως, ο ηθοποιός είχε διαψεύσει το δημοσίευμα και είχε αναφέρει πως παραμένει με την σύζυγό του.

Είχε προηγηθεί μια συνέντευξη της Σοφίας Μαριόλα, στην οποία έκανε λόγο για μια «μπόρα στη σχέση τους που ξεπεράστηκε». Οι δυο τους, για ένα διάστημα μιλούσαν για κρίση στον γάμο τους. Τα πράγματα όμως ήταν πιο σοβαρά στη μεταξύ τους σχέση και οδήγησαν στον χωρισμό τους.