Στηβ Ντούζος: Παραμένει σε νοσοκομείο με κορονοϊό – «Είμαι σκύλος, δεν καταλαβαίνω τίποτα» λέει ο ηθοποιός

Στο νοσοκομείο παραμένει ο Στηβ Ντούζος, ο οποίος έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τον ρόλο του «Μπίλια» στις ταινίες «Ρόδα, τσάντα και κοπάνα» τη δεκαετία του ’80. Ο κορονοϊός μπήκε και πάλι στη ζωή του ηθοποιού, που δεν χάνει την ψυχραιμία και το χιούμορ του.

Ο Στηβ Ντούζος θεωρεί πολύ πιθανό να αλλάξει χρόνο στο νοσοκομείο. Οι γιατροί του συνέστησαν να νοσηλευτεί, επειδή έχει ευαισθησία στο αναπνευστικό του. Ο κορονοϊός είχε δοκιμάσει τις αντοχές του οργανισμού του και την Πρωτοχρονιά του 2025, όταν και τότε είχε χρειαστεί να παραμείνει για λίγες μέρες σε νοσοκομείο.

Πιο συγκεκριμένα, ο ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook τα ξημερώματα της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου μία φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο με ένα οξύμετρο. Το πρωί της Τρίτης (30-12-2025) προβλήθηκαν δηλώσεις του, στην εκπομπή «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1.

«Τώρα φεύγοντας ο χρόνος ξανακόλλησα κορονοϊό. Είναι παλιό στέλεχος αλλά επειδή έχω ΧΑΠ, τις καρδιές και αυτά, νοσηλεύομαι για κάθε περίπτωση» είπε ο Στηβ Ντούζος και έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας: «Ό,τι παθαίνει χθες, να το ξεχνάς, είμαι σκύλος αγόρι μου, δεν καταλαβαίνω».

Σχετικά με τη μάχη του με τον καρκίνο είχε πει παλαιότερα: «Το πάλεψα και είμαι μια χαρά τώρα. Δόξα τω Θεώ. Κάνω τις θεραπείες μου, παίρνω τα φάρμακα μου, νορμάλ όλα και μια χαρά. Δεν μου στερεί τίποτα, ούτε τις βόλτες μου ούτε την μηχανή μου, ούτε την οικογένεια μου. Έχω μια καλή διάθεση, το αντιμετωπίζω κανονικά και δεν με κρατάει πίσω σε τίποτα. Δεν κακομοιριάζω δηλαδή, κατάλαβες… Πρέπει να το πολεμάς».