Στο νοσοκομείο η Κριστίνα Άπλγκεϊτ εν μέσω της μάχης με τη σκλήρυνση κατά πλάκας – Ανησυχία για την υγεία της

Η ηθοποιός Κριστίνα Άπλγκεϊτ νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες, σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ, εν μέσω της συνεχιζόμενης μάχης της με τη σκλήρυνση κατά πλάκας.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η 54χρονη ηθοποιός φέρεται να εισήχθη σε νοσοκομείο στα τέλη Μαρτίου, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της ή τον λόγο της νοσηλείας της. Μέχρι στιγμής, δεν έχει επιβεβαιωθεί αν η εισαγωγή της σχετίζεται με τη σκλήρυνση κατά πλάκας.

Η 54χρονη αγαπημένη ηθοποιός Κριστίνα Άπλγκεϊτ ανακοίνωσε τη διάγνωσή της με σκλήρυνση κατά πλάκας το 2021 και έκτοτε μιλά ανοιχτά για τη δοκιμασία που βιώνει. Σε νέα της συνέντευξη στο περιοδικό People μοιράστηκε τα νέα της, περιγράφοντας πώς οι πόνοι που βιώνει την αναγκάζουν να μένει στο κρεβάτι για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας.

Η Άπλγκεϊτ εξομολογήθηκε ότι ο μόνος λόγος που σηκώνεται από το κρεβάτι είναι για χάρη της 15χρονης κόρης της, Σέιντι, προκειμένου να την πηγαίνει στο σχολείο και στις άλλες δραστηριότητές της. «Θέλω να την πηγαίνω. Είναι το αγαπημένο μου πράγμα. Είναι η μόνη στιγμή που έχουμε μαζί, οι δυο μας» δήλωσε στο People. «Λέω στον εαυτό μου: ‘Απλώς πήγαινέ την με ασφάλεια και γύρνα σπίτι για να μπορέσεις να ξαπλώσεις ξανά στο κρεβάτι’. Και αυτό κάνω».