Lifestyle

Συντετριμμένη η Σάρον Όζμπορν: Σπάει τη σιωπή της 1,5 μήνα μετά τον θάνατο του Όζι Όζμπορν με μία τρυφερή κίνηση

«Δεν θέλω να πω αντίο. Όταν το κάνω, θα είσαι καλά. Άλλωστε, τα έκανα όλα για σένα» - Το «like» στο Instagram
Σάρον Όζμπορν
Η Σάρον Όζμπορν υποβασταζόμεμνη από τα παιδιά της Τζακ και Κέλλι / Φωτογραφία Leon Neal / Getty Images

Συντετριμμένη είναι η Σάρον Όζμπορν μετά τον θάνατο του συζύγου της, Όζι Όζμπορν τον θρυλικό τραγουδιστή της μέταλ που έφυγε από τη ζωή στα 76 του στις 22 Ιουλίου. Η γυναίκα που έμεινε στο πλευρό του για πάνω από 50 χρόνια προχώρησε σε μία τρυφερή χειρονομία.

Ο «πρίγκιπας του Σκότους» και frontman των Black Sabbath, Όζι Όζμπορν, έφυγε από τη ζωή στις 22 Ιουλίου σε ηλικία 76 ετών – δύο εβδομάδες μετά την τελευταία του συναυλία στη γενέτειρά του το Μπέρμιγχαμ – και ετάφη στους κήπους της έπαυλής του στην Αγγλία.

Το Σαββατοκύριακο που πέρασε, η ομάδα που διαχειρίζεται τον λογαριασμό του στο Instagram δημοσίευσε μια πρόσφατη φωτογραφία του Όζι πάνω στη σκηνή, συνοδευόμενη από τη λεζάντα:

«Δεν θέλω να πω αντίο. Όταν το κάνω, θα είσαι καλά. Άλλωστε, τα έκανα όλα για σένα».

Σε μια τρυφερή κίνηση προς τον εκλιπόντα σύζυγό της, η Σάρον, 72 ετών, έκανε «like» στη δημοσίευση, συνεχίζοντας να θρηνεί για τον χαμό του.

Στις 5 Ιουλίου, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να αποχαιρετήσουν τον Ozzy Οsbourne στη σκηνή για μία τελευταία φορά. Παρότι εξασθενημένος από τη νόσο Πάρκινσον, τραγούδησε καθισμένος, με το κοινό να τον στηρίζει θερμά.

Τοιχογραφία του Όζι Όζμπορν
Τοιχογραφία του Όζι Όζμπορν / REUTERS / David Klein

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η συναυλία συγκέντρωσε 140 εκατομμύρια λίρες (περίπου 160 εκατ. ευρώ) που θα διατεθούν σε παιδιατρικά νοσοκομεία και οργανώσεις για ασθενείς με Πάρκινσον.

Ο θάνατος του Όζι Όζμπορν νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι προκάλεσε κύμα συγκίνησης και φόρο τιμής από θαυμαστές σε όλο τον χώρο της μουσικής.

Ο πατέρας της metal, που είχε διαγνωστεί με νόσο Πάρκινσον το 2019, πέθανε περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του και η ταφή του μία εβδομάδα αργότερα, στις 30 Ιουλίου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Μπομπ Κατσιώνης για Ευρυδίκη: «Την περίμενα σχεδόν σε όλη μου τη ζωή» έγραψε στα 6 χρόνια του γάμου τους
«Με λίγα λόγια πραγματικά δεν μπορώ να ζητήσω τίποτα άλλο από τη ζωή μου, εκτός από μερικές ακόμα δεκαετίες να έχουμε να γιορτάζουμε» έγραψε ο Μπομπ Κατσιώνης για την Ευρυδίκη
Μπομπ Κατσιώνης και Ευρυδίκη
Newsit logo
Newsit logo