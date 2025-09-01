Συντετριμμένη η Σάρον Όζμπορν: Σπάει τη σιωπή της 1,5 μήνα μετά τον θάνατο του Όζι Όζμπορν με μία τρυφερή κίνηση

Συντετριμμένη είναι η Σάρον Όζμπορν μετά τον θάνατο του συζύγου της, Όζι Όζμπορν τον θρυλικό τραγουδιστή της μέταλ που έφυγε από τη ζωή στα 76 του στις 22 Ιουλίου. Η γυναίκα που έμεινε στο πλευρό του για πάνω από 50 χρόνια προχώρησε σε μία τρυφερή χειρονομία.

Ο «πρίγκιπας του Σκότους» και frontman των Black Sabbath, Όζι Όζμπορν, έφυγε από τη ζωή στις 22 Ιουλίου σε ηλικία 76 ετών – δύο εβδομάδες μετά την τελευταία του συναυλία στη γενέτειρά του το Μπέρμιγχαμ – και ετάφη στους κήπους της έπαυλής του στην Αγγλία.

Το Σαββατοκύριακο που πέρασε, η ομάδα που διαχειρίζεται τον λογαριασμό του στο Instagram δημοσίευσε μια πρόσφατη φωτογραφία του Όζι πάνω στη σκηνή, συνοδευόμενη από τη λεζάντα:

«Δεν θέλω να πω αντίο. Όταν το κάνω, θα είσαι καλά. Άλλωστε, τα έκανα όλα για σένα».

Σε μια τρυφερή κίνηση προς τον εκλιπόντα σύζυγό της, η Σάρον, 72 ετών, έκανε «like» στη δημοσίευση, συνεχίζοντας να θρηνεί για τον χαμό του.

Στις 5 Ιουλίου, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να αποχαιρετήσουν τον Ozzy Οsbourne στη σκηνή για μία τελευταία φορά. Παρότι εξασθενημένος από τη νόσο Πάρκινσον, τραγούδησε καθισμένος, με το κοινό να τον στηρίζει θερμά.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η συναυλία συγκέντρωσε 140 εκατομμύρια λίρες (περίπου 160 εκατ. ευρώ) που θα διατεθούν σε παιδιατρικά νοσοκομεία και οργανώσεις για ασθενείς με Πάρκινσον.

Ο θάνατος του Όζι Όζμπορν νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι προκάλεσε κύμα συγκίνησης και φόρο τιμής από θαυμαστές σε όλο τον χώρο της μουσικής.

Ο πατέρας της metal, που είχε διαγνωστεί με νόσο Πάρκινσον το 2019, πέθανε περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του και η ταφή του μία εβδομάδα αργότερα, στις 30 Ιουλίου.