Θανάσης Λάλας για την απώλεια βάρους του: Έχω χάσει 96 κιλά, έχω πολλά χρόνια που το παλεύω

Ο Θανάσης Λάλας παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 και μίλησε τόσο για το «κυοφορούμενο» κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, όσο και για την απώλεια βάρους του, τα τελευταία χρόνια. Όπως είπε έχασε συνολικά 96 κιλά μετά από προσπάθειες ετών, για να βελτιωθεί η υγεία και η ποιότητα ζωής του.

Παλαιότερα, ο Θανάσης Λάλας είχε αναφέρει πως ζύγιζε 184 και έφτασε στα 97 – 98 κιλά! Όπως είχε πει ξεκίνησε γυμναστική και άρχισε να τρέχει σε καθημερινή βάση. «Έχω χάσει ενενήντα έξι κιλά. Αλλά έχω τώρα πολλά χρόνια που το παλεύω» λέει στη δημοσιογράφο Αναστασία Ζάρκα που τον συνάντησε.

Αναφορικά με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ο Θανάσης Λάλας είπε: «Δεν θα ήθελα να μαγαριστεί αυτή η ιστορία. Οι άνθρωποι που περάσαν μέσα από ένα μεγάλο πόνο, μας δείξανε μερικά πράγματα τα οποία είναι παθογένειες μιας κοινωνίας. Ίσως να μην πρέπει να λερωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί δεν έχουμε τόσο πολύ ανάγκη ποιος θα κάνει τη δουλειά. Έχουμε ανάγκη να πιστέψουμε ξανά, να εμπιστευτούμε ξανά κάποιους ανθρώπους ότι δεν έχουν άλλο λόγο πίσω από αυτά τα οποία λένε.

Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν μιλάμε για αυτή την ομάδα των πολύ άτυχων γονιών, που έχασαν τα παιδιά τους, πρέπει να σκεφτούμε περισσότερο τα παιδιά μας, να σκεφτούμε τη ζωή μας. Δεν ψάχνουμε μέσω αυτών την επόμενη λύση στο αδιέξοδό μας. Όταν στήνουνε ένα ενωτικό πνεύμα πρέπει να μένουν σ’ αυτό».

Ο Θανάσης Λάλας είπε σε άλλο σημείο: «Δεν βλέπω τηλεόραση. Όχι για κανέναν λόγο, ούτε γιατί σνομπάρω το μέσο, ούτε γιατί το μέσο δεν είναι καλό. Αυτό που με αφορά είναι τι μπορώ να κάνω εγώ για το εμείς. Δεν έχω δηλαδή χρόνο να κάτσω να χαζέψω, να κάτσω να ξεκουραστώ βλέποντας πράγματα στην τηλεόραση. Εντάξει, είμαι ένας άνθρωπος που πια προσέχω αρκετά, έκανα μεγάλη προσπάθεια.

Τρέχω κάθε μέρα, γυμνάζομαι, προσπαθώ δηλαδή να διατηρήσω όσο μπορώ καλύτερα αυτό το οποίο είναι ο πλούτος μας, που είναι το σώμα μας, η σκέψη μας».

«Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα διαβάζεται πολύ εύκολα, είναι ο μόνος Έλληνας πολιτικός που έγραψε best seller», είχε πει παλαιότερα ο Θανάσης Λάλας, σε άλλη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει.