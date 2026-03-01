Trannos για τις επιθέσεις στο Ντουμπάι: Γλίτωσα για μία μέρα, πύραυλος έπεσε 500 μέτρα από εκεί που έμενα

Ο Trannos επέστρεψε στην Ελλάδα από το Ντουμπάι, μια μέρα πριν τις επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν. Ο γνωστός τράπερ ενημερώθηκε για τις εκρήξεις και τις πυραυλικές επιθέσεις στην πιο πυκνοκατοικημένη πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και θέλησε να εκφράσει τον προβληματισμό και την ανησυχία του.

Ο Trannos ανέφερε ότι είχε επιστρέψει στην Ελλάδα στις 27 του μήνα, μόλις μία ημέρα πριν ξεκινήσουν οι επιθέσεις, τονίζοντας πως «γλίτωσε για μία μέρα». Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, ο τελευταίος πύραυλος που έπεσε στο Ντουμπάι, ήταν σε απόσταση 500 μέτρων από το σημείο όπου διέμενε.

«Καλησπέρα σε όλους, παρακολουθώ με τεράστια θλίψη τι γίνεται στη μέση ανατολή και συγκεκριμένα στο Ντουμπάι, ειλικρινά γλίτωσα για μια ημέρα… Επέστρεψα 27 του μηνός και όλα άρχισαν σήμερα 28» έγραψε αρχικά ο Trannos στην ανάρτησή του.

Συνέχισε τις περιγραφές, με τις λέξεις του να συμπυκνώνουν την ανησυχία και τον έντονο προβληματισμό του για τα όσα συμβαίνουν: «Τι να σας πω, ότι ο τελευταίος πύραυλος που έπεσε κυριολεκτικά από εκεί που έμενα ήταν στα 500 μέτρα; Εύχομαι όλοι οι Έλληνες φίλοι μου ή όχι, που βρίσκονται εκεί να είναι ασφαλείς και εννοείται εύχομαι να τελειώσει γρήγορα αυτός ο εφιάλτης σε όλο τον κόσμο, όπου υπάρχει σύγκρουση. Δεν διανοείται το κεφάλι μου το 2025 και το 2026 και τα επόμενα χρόνια να υπάρχει η λέξη πόλεμος… ΦΤΑΝΕΙ πια. Πόσες αθώες ψυχές πρέπει να χαθούν ακόμα;» έγραψε ο Trannos στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Η Τεχεράνη δεν έμεινε με σταυρωμένα χέρια μετά τις επιθέσεις από Ισραήλ και ΗΠΑ. Εξαπέλυσε επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και drones σε πάνω από 6 χώρες της Μέσης Ανατολής, μεταξύ άλλων και το Ντουμπάι και το Μπαχρέιν, ταράζοντας έτσι ακόμη και πρακτικά ακίνδυνους προορισμούς της περιοχής.