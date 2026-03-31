Lifestyle

Βάσω Καζαντζίδη για Μαρινέλλα: Καλή αντάμωση με τον Στέλιο, ήταν σαν αδερφή μου δίπλα μου

«Την αγαπώ και θα την αγαπώ για πάντα» είπε η Βάσω Καζαντζίδη για την Μαρινέλλα
Βάσω Καζαντζίδη
Βάσω Καζαντζίδη / ΦΩΤΟ EUROKINISSI

Η Βάσω Καζαντζίδη μίλησε συγκινημένη για την Μαρινέλλα, την οποία χαρακτήρισε αδερφή της, σε δηλώσεις που παραχώρησε έξω από τη Μητρόπολη Αθηνών. Η τελευταία σύζυγος του Στέλιου Καζαντζίδη και η «μεγάλη ντίβα» της ελληνικής μουσικής, υπήρξαν φίλες στο παρελθόν. 

Όπως είχε πει στο παρελθόν η Βάσω Καζαντζίδη, όταν η Μαρινέλλα έμαθε για τη σχέση της με τον Στέλιο Καζαντζίδη είπε στο περιβάλλον της, πως «επιτέλους ο Στέλιος έχει έναν άνθρωπο σωστό δίπλα του». Μετά τον θάνατο του τραγουδιστή, οι δυο τους συνέχισαν να τα λένε και να βρίσκονται κοντά. 

«Η Μαρινέλλα ήταν μάνα, ήταν αδερφή, ήταν ένας άνθρωπος που στάθηκε στις δύσκολες στιγμές δίπλα μου. Την αγαπώ και θα την αγαπώ για πάντα» είπε συγκινημένη η Βάσω Καζαντζίδη μπροστά στις κάμερες.

«Ήταν αδελφή μου, σαν αδελφή μου ήταν δίπλα μου. Καλό ταξίδι, καλό παράδεισο να έχει και καλή αντάμωση με τον Στέλιο», συμπλήρωσε η Βάσω Καζαντζίδη.

Η Βάσω έχει περιγράψει τη Μαρινέλλα ως «μάνα όλου του κόσμου», τονίζοντας ότι την προστάτευσε και στάθηκε στο πλευρό της όταν πέθανε ο Στέλιος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Newsit logo
Newsit logo