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Βίκυ Μοσχολιού: Σπάνια φωτογραφία από την παιδική της ηλικία με τους γονείς της

Το οικογενειακό στιγμιότυπο από τα μέσα της δεκαετίας του 1940 δημοσίευσε το Studio Κλεισθένης, 21 χρόνια μετά τον θάνατό της
Βίκυ Μοσχολιού
Η Βίκυ Μοσχολιού (Φωτογραφία αρχείου: ΑΠΕ - ΜΠΕ)
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Μία σπάνια φωτογραφία από την παιδική ηλικία της Βίκυς Μοσχολιού δημοσίευσε το Studio Κλεισθένης, τιμώντας τη μνήμη της 21 χρόνια μετά τον θάνατό της. Η σπουδαία τραγουδίστρια απαθανατίζεται σε μικρή ηλικία μαζί με τους γονείς της, σε ένα οικογενειακό στιγμιότυπο που χρονολογείται από τα μέσα της δεκαετίας του 1940.

Η Βίκυ Μοσχολιού, μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες του ελληνικού τραγουδιού, είχε εμπιστευτεί χρόνια αργότερα η ίδια τη συγκεκριμένη φωτογραφία στο Studio Κλεισθένης, προκειμένου να αποκατασταθεί και να βελτιωθεί. Στο στιγμιότυπο, η τραγουδίστρια εμφανίζεται πιασμένη χέρι-χέρι με τη μητέρα και τον πατέρα της.

Βίκυ Μοσχολιού: «Μια φωνή βαθιά και αληθινή»

Η φωτογραφία αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό του Studio Κλεισθένης στο Instagram, συνοδευόμενη από αφιέρωμα στη Βίκυ Μοσχολιού.

«Το Studio Κλεισθένης τιμά τη μνήμη της Βίκυς Μοσχολιού, 21 χρόνια από την απώλεια μιας από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες του ελληνικού τραγουδιού», αναφέρεται στη λεζάντα της ανάρτησης.

Στο ίδιο κείμενο γίνεται αναφορά στην ξεχωριστή θέση που κατείχε η Μοσχολιού στο ελληνικό τραγούδι, με το στούντιο να τη χαρακτηρίζει «μια φωνή βαθιά και αληθινή», η οποία έδωσε τη δική της σφραγίδα σε δημιουργίες σημαντικών συνθετών και στιχουργών.

Η ιστορία πίσω από τη φωτογραφία

Ιδιαίτερη αξία έχει και η ιστορία του ίδιου του στιγμιότυπου. Σύμφωνα με το Studio Κλεισθένης, η φωτογραφία τραβήχτηκε στα μέσα της δεκαετίας του ’40 και απεικονίζει τη Βίκυ Μοσχολιού σε παιδική ηλικία μαζί με τους γονείς της.

Χρόνια αργότερα, η ίδια παρέδωσε το οικογενειακό αυτό ενθύμιο στον Κλεισθένη, προκειμένου να γίνει αποκατάσταση και βελτίωση της παλιάς φωτογραφίας.

Το στιγμιότυπο δημοσιοποιείται πλέον ως ένα σπάνιο τεκμήριο από τα παιδικά χρόνια της ερμηνεύτριας, 21 χρόνια μετά τον θάνατό της, υπενθυμίζοντας μια λιγότερο γνωστή και πιο προσωπική πλευρά της ζωής της.

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