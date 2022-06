Λίγα 24ωρα μένουν για την πρεμιέρα του Vol.2 της 4ης σεζόν του Stranger Things και οι θαυμαστές της δημοφιλούς σειράς ανυπομονούν να δουν τη συνέχεια επειδή τα γεγονότα του Vol.1 είχαν πολλές αποκαλύψεις. ΠΡΟΣΟΧΗ! Ακολουθούν spoilers!

Εν αναμονή, λοιπόν, της συνέχειας της 4ης σεζόν, το Netflix είπε να κάνει τους θαυμαστές του Stranger Things ακόμα πιο ανυπόμονους για όσα μπορεί να αποκαλυφθούν στα 2 τελευταία επεισόδια, τα οποία θα είναι κολοσσιαίων διαστάσεων, αφού το 8ο επεισόδιο θα έχει διάρκεια 1 ώρα και 25 λεπτά, ενώ το 9ο και τελευταίο θα διαρκεί 2 ώρες και 19 λεπτά.

Ωστόσο, μετά από τόσες ώρες προβολής, όσοι παρακολουθούν τη σειρά γνωρίζουν ελάχιστα για το Upside Down, τον παράλληλο κόσμο με τον πραγματικό, στον οποίο κυκλοφορούν τα τέρατα της σειράς και έχουν εγκλωβιστεί εκεί οι πρωταγωνιστές.

Ο… φετινός χαρακτήρας του κακού του Upside Down είναι ο Henry Kreel, ο 001 και φίλος της Eleven στην παιδική της ηλικία. Αν και ήταν φίλοι, στο φινάλε του 7ου επεισοδίου του Stranger Things 4 αποκαλύπτεται πως ο 001 έκανε τα πάντα για δικό του όφελος, με την Eleven να τον «εξορίζει» με τις δυνάμεις της στο Upside Down ώστε να μεταμορφωθεί στον τερατώδη Vecna.

Η μάχη τους έλαβε χώρα στο Rainbow Room, έναν χώρο αναψυχής για τους νέους εξεταζόμενους του ινστιτούτου του Χόκινς. Τα ουράνια τόξα ζωγραφισμένα στους τοίχους του δωματίου φαίνονται πίσω από την Eleven και τον Vecna ​​κατά τη διάρκεια της μάχης, αλλά οι πολύχρωμες ρίγες στο πλάι του Vecna ​​είναι ανάποδα (δηλ. Upside Down)!

Αυτό δημοσίευσε το Netflix και προκάλεσε σοκ στους τηλεθεατές, αφού όλοι έγραφαν «αυτό δεν το είδα ποτέ» και «ω θεέ μου, τι σημαίνει αυτό;»:

When you spot that the rainbow behind him was UpSiDe DoWn… pic.twitter.com/OHMvxwyNAQ