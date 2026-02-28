Eurovision 2026: Αυτά είναι τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας του κοινού στον εθνικό τελικό

Eurovision 2026 και ο Akylas θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα τελικά του μουσικού διαγωνισμού στη Βιέννη της Αυστρίας. Το μεσημέρι του Σαββάτου (28-02-2026) δόθηκαν στη δημοσιότητα, μέσα από την εκπομπή «Eurovision GR» τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας του κοινού για τον τελικό του «Sing for Greece», αποκαλύπτοντας ξεκάθαρα τις προτιμήσεις του τηλεοπτικού και διαδικτυακού κοινού.

Συνολικά καταμετρήθηκαν περισσότερες από 162.000 ψήφοι, προερχόμενες τόσο από τη διαδικτυακή ψηφοφορία όσο και από τα SMS. Η διαφορά στην κορυφή ήταν εντυπωσιακή. Ο Akylas συγκέντρωσε 59.834 ψήφους, αφήνοντας σημαντικά πίσω τον ανταγωνισμό και πήρε το εισιτήριο για τα τελικά της φετινής Eurovision.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Good Job Nicky, ο οποίος έλαβε 26.955 ψήφους — λιγότερες από τις μισές σε σχέση με τον πρώτο, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σαφή υπεροχή του μεγάλου νικητή στη λαϊκή προτίμηση.

Την τρίτη θέση κατέλαβε ο D3lta με 17.559 ψήφους, ενώ στην τελευταία θέση της κατάταξης του κοινού βρέθηκε ο Leroybroughtflowers. Τα αποτελέσματα αποτυπώνουν τη δυναμική που ανέπτυξαν οι καλλιτέχνες στο κοινό, με τη διαφορά πρώτης και δεύτερης θέσης να αποτελεί το πιο ηχηρό στοιχείο της βραδιάς.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη OGAE GREECE (@ogaegreece) ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον μεγάλο ελληνικό τελικό η διεθνής και η ελληνική επιτροπή έδωσαν στον Akyla από 12 βαθμούς και το κοινό 24, αναδεικνύοντας τον πρώτο και στις 3 ψηφοφορίες. Ο Αkylas συγκέντρωσε συνολικά 48 βαθμούς και δάκρυσε από συγκίνηση και χαρά.

Μάλιστα, μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς ήταν όταν ανέβηκε στη σκηνή η μητέρα του Akyla.