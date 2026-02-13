Eurovision 2026: Όλες οι λεπτομέρειες για τον β’ ημιτελικό του «Sing for Greece» που θα ξεκινήσει απόψε στις 21:00

Ένα βήμα πιο κοντά στην ανάδειξη του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη Eurovision 2026, γίνεται απόψε το βράδυ, με το δεύτερο μέρος του διαγωνισμού «Sing for Greece».

Οι 14 υποψήφιοι και τα τραγούδια τους στον β’ ημιτελικό, θα δώσουν τη μεγάλη μάχη για τη συμμετοχή στον τελικό του «Sing for Greece» που θα δώσει σε έναν μοναδικό νικητή το πολυπόθητο εισιτήριο για τη Eurovision 2026.

Guest εμφάνιση στον δεύτερο ημιτελικό που θα προβληθεί την Παρασκευή 13.02.2026 στις 21:00, θα κάνει η εκπρόσωπος της Κύπρου στη φετινή Eurovision, Antigoni, παίρνοντας τη “σκυτάλη” από την Klavdia, που μάγεψε το κοινό με την εμφάνισή της στο α΄μέρος του διαγωνισμού.

Το show, όπως και το πρώτο του μέρος θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ1, την ΕΡΤ World και από το ERTFLIX με υπηρεσίες προσβασιμότητας, καθώς και ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7, σε ειδική εκπομπή που θα παρουσιάσουν η Μικαέλα Θεοφίλου και ο Δημήτρης Μεϊδάνης, καθώς και από τη Φωνή της Ελλάδας και από το ERT εcho.

Το «Sing for Greece 2026» θα παρουσιάσουν ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Οι βραδιές των Ημιτελικών θα ανοίξουν με όλους τους υποψήφιους καλλιτέχνες να ερμηνεύουν γνωστές ελληνικές συμμετοχές, βάζοντάς μας στο πνεύμα της Eurovision.

Τα 7 τραγούδια που προκρίθηκαν στον τελικό

«Άλμα» με τη Rosanna Mailan

Europa» της Stefi

«Paréa» με την Evangelia

«Χάνομαι», με τη Marseaux

«Ferto» του Akyla

«The Other Side», της Alexandra Sieti

«You & I», με τον Styliano

Τα τραγούδια και οι ερμηνευτές που θα διαγωνιστούν στον Β’ Ημιτελικό

«AGAPI», RIKKI

«Back in the game», GARVIN

«Labyrinth», Mikay

«Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

«Mad About it», D3lta

«ASTEIO», ZAF

«No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ

«You Are The Fire», Stella Kay

«Anatello», TIANORA

«Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia

«Set Everything On Fire», BASILICA

«Dark Side of the Moon», good job Nicky

«Bulletproof», KOZA MOSTRA

«SABOTAGE!», Leroybroughtflowers

Από τους 14 υποψήφιους, στον τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, θα προκριθούν οι επτά, αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού, που θα δοθεί είτε μέσω της αποστολής μηνυμάτων (SMS) από κινητά τηλέφωνα με ελληνικούς αριθμούς, είτε online, εντός κι εκτός Ελλάδας, μέσω της ειδικής πλατφόρμας voting στο site https://sfg.vote. Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα online ψηφοφορίας, επιτρέποντας και στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στην ανάδειξη του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision.

Για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία μέσω SMS, από κινητό στέλνετε SMS στο 54222, με τον κωδικό του τραγουδιού-καλλιτέχνη που αντιστοιχεί στην επιλογή σας. Μπορείτε να στείλετε έως και 10 SMS στο 54222 από κάθε αριθμό κινητού τηλεφώνου. Οι οδηγίες της ψηφοφορίας θα είναι διαθέσιμες και μέσω QR code, το οποίο θα εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη διάρκεια των τριών shows.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις της online ψηφοφορίας είναι διαθέσιμοι εδώ.

Στον δρόμο για τον μεγάλο τελικό

Ο μεγάλος ελληνικός τελικός για την ανάδειξη του εκπροσώπου της Ελλάδας θα γίνει την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, στις 21:00, με guest τον Χρήστο Μάστορα.

Στον μεγάλο Τελικό της Κυριακής, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού (50%), καθώς και δύο κριτικών επιτροπών, μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%).

Μετά από κάθε Ημιτελικό, θα παρακολουθούμε, σε απευθείας μετάδοση, την κλήρωση για τη σειρά εμφάνισης στον Τελικό, καθώς και τις πρώτες δηλώσεις των διαγωνιζόμενων που προκρίθηκαν στον Γιώργο Καπουτζίδη.