Γιώργος Λιάγκας: Βίντεο από σκάφος λίγο πριν την πρεμιέρα της εκπομπής «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1

Ο Γιώργος Λιάγκας επιστρέφει τον Σεπτέμβριο με την εκπομπή «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1 και ήδη προβάλλεται το πρώτο τρέιλερ. Ο παρουσιαστής πάντως συνεχίζει για την ώρα τις καλοκαιρινές διακοπές του και δείχνει να το απολαμβάνει.

Σε βίντεο που δημοσιοποίησε στο Instagram, ο Γιώργος Λιάγκας με χιουμοριστική διάθεση, δείχνει πώς τα περνάει. Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής της εκπομπής «Το Πρωινό», με ένα πλατύ χαμόγελο στο πρόσωπό του, δείχνει τη θάλασσα και το τοπίο που χαρακτηρίζει μαγικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εδώ το καλό το trailer!!! Το σωστό!!! Το αυθεντικό!!!» έγραψε ο Γιώργος Λιάγκας στην νέα του ανάρτηση στo Instagram, με τον ίδιο να δείχνει τα καταγάλανα νερά σε μια από τις παραλίες του νησιού που επισκέφτηκε με το σκάφος του.

Στο βίντεο ακούγεται να λέει: «Λοιπόν, ερχόμαστε! Το Πρωινό, ένα και καλό. Προς το παρόν όμως, αυτό εδώ. Μαγικό».

Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί η ώρα έναρξης της εκπομπής. Είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν αλλαγές μετά την αποχώρηση του Γιώργου Παπαδάκη από το τιμόνι του «Καλημέρα Ελλάδα» και μένει να φανούν ποιες θα είναι οι τελικές αποφάσεις του ΑΝΤ1.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giorgos Liagas (@gliagas)

Ένα 24ωρο νωρίτερα είχε κυκλοφορήσει το πρώτο τρέιλερ της εκπομπής «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1, με τον Γιώργο Λιάγκα δίπλα στους συνεργάτες του.