Η Σμαράγδα Καρύδη στο Live News πριν το reunion του «Πάρα Πέντε»: Μέσα από τη σειρά ο κόσμος είδε μία εικόνα μου λίγο πιο αληθινή

Λίγες ώρες πριν την επική συνάντηση των συντελεστών του «Πάρα Πέντε», 20 χρόνια μετά, η Σμαράγδα Καρύδη, που υποδύθηκε με μεγάλη επιτυχία τον ρόλο της Ντάλιας Χατζηαλεξάνδρου συνάντησε τον Νίκο Ευαγγελάτο και τα είπε όλα.

Η γνωστή ηθοποιός ήταν καλεσμένη το απόγευμα της Τρίτης (23.12.2025) στην εκπομπή «Live News» και συνάντησε τον Νίκο Ευαγγελάτο στο σπίτι της τηλεοπτικής Ντάλιας. Η Σμαράγδα Καρύδη αναφέρθηκε στο special επεισόδιο του «Πάρα Πέντε» που θα προβληθεί απόψε στο MEGA και στα όσα κέρδισε μέσω της σειράς.

«Είναι πολύ ωραίο αυτό που έχετε φτιάξει. Κατ’ αρχάς, λέω “θα πάω στον Ευαγγελάτο, θα δεθώ μαζί του στις γραμμές του τρένου ίσως, θα κάνω κάτι extreme, θα ανέβω πάνω στο φορτηγό;”. Κάτι τέτοιο. Αλλά μου έκανες κάτι απλό, με έβαλες να κάτσω σε έναν καναπέ», ανέφερε αρχικά η γνωστή καλλιτέχνιδα.

Όσο για το πώς προέκυψε η ιδέα της επιστροφής του «Πάρα Πέντε», η Σμαράγδα Καρύδη παραδέχτηκε: «Κολυμπούσαμε στην Αίγινα με τον Γιώργο και συζητήσαμε ότι θα ήταν ενδιαφέρον να ξανασυναντηθούμε, έχουν περάσει και 20 χρόνια. Ο Γιώργος είχε όρεξη να γράψει και σκηνές.

Να εξηγήσω στον κόσμο ότι αυτό που θα δείτε απόψε δεν είναι καινούριο επεισόδιο με αρχή, μέση και τέλος. Είναι ένα εορταστικό show, αρκετά χορταστικό, όπου έχουμε κάνει πολλές συνεντεύξεις, πολλά backstage από τότε και 5 νέες ασύνδετες μεταξύ τους σκηνές».

«Κυρίως θέλαμε να γιορτάσουμε αυτά τα χρόνια που, παρότι έχουν αλλάξει τα πάντα, αυτή η σειρά έχει μείνει αγέραστη. Καινούριες γενιές ανθρώπων που δεν είχαν γεννηθεί τότε και με ρωτάνε πότε θα γίνει τρίτος κύκλος. Τώρα είναι ακόμα πιο δύσκολο, έχει αλλάξει ο τρόπος που επικοινωνούμε με τα social αλλά και σημαντικό που μπορούν ακόμα να το βλέπουν 20 χρόνια μετά», δήλωσε ακόμα.

«Η περούκα ήταν το ενθύμιό μου από το “Παρά Πέντε”, γι’ αυτό και την κράτησα», τόνισε σε άλλο σημείο της συνέντευξής της.

Επίσης η Σμαράγδα Καρύδη αναφέρθηκε και στα πρόσωπα που πέρασαν από τη σειρά, αλλά δε βρίσκονται πλέον στη ζωή…

«Είναι αρκετοί άνθρωποι που δεν είναι πια εδώ, μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Κανονικά κανονίζαμε και ένα μεγάλο πάρτι. Ήταν πολύ συγκινητικό όμως θα είναι ωραία, γιατί ήταν ζεστά κι αγαπημένα», ανέφερε.

«Μέσα από το “Παρά Πέντε” ο κόσμος είδε μία εικόνα μου λίγο πιο αληθινή, μία προσωπική τρέλα δική μου. Μού έδωσε την ευκαιρία να βγάλω αυτό το κομμάτι μου. Δεν έχω δει κι εγώ το ολοκληρωμένο μονταρισμένο αποτέλεσμα», εξομολογήθηκε ακόμα.

Μεταξύ άλλων, ο Νίκος Ευαγγελάτος ρώτησε αν υπάρχει ενδεχόμενο να υπάρξει και 3ος κύκλος της σειράς και τότε η Σμαράγδα Καρύδη ξεκαθάρισε, λέγοντας: «Σε λάθος άνθρωπο το κάνεις αυτό το ερώτημα. Αυτό θα πρέπει να το ρωτήσεις στον Γιώργο αλλά στ’ αλήθεια όχι. Είναι κάτι που έχει κλείσει μέσα του ως κεφάλαιο και ήθελε να κάνει άλλα πράγματα και το καταλαβαίνω. Μου έκανε εντύπωση και μόνο που μπήκε στη διαδικασία να ξαναγράψει πάνω σε αυτό. Η ζωή βέβαια είναι κάτι που σε εκπλήσσει διαρκώς, μάλλον όχι αλλά ποιος ξέρει;».

«Εγώ ήθελα να δεθούμε μαζί στις γραμμές του τρένου. Δεν μου το ‘κανες, θα έρθω κάποια άλλη στιγμή να το κάνουμε», είπε ακόμα.

Παράλληλα, στην εκπομπή είδαμε και τις πιο χαρακτηριστικές ατάκες από τη σειρά που έχουν μείνει στην ιστορία!

Εν τω μεταξύ, ο Νίκος Ευαγγελάτος μίλησε νωρίτερα για το reunion της σειράς μέσα από το σπίτι του Σπύρου από το «Παρά Πέντε».

Απόψε η Σμαράγδα Καρύδη πρόκειται να «μεταμορφωθεί» για ακόμα μία φορά σε Ντάλια Χατζηαλεξάνδρου για τις ανάγκες του reunion της θρυλικής σειράς «Στο πάρα πέντε» που έρχεται στις 21.00 στο MEGA.