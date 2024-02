Κλασικές ταινίες, σειρές και blockbusters «φορτώνει» το ERTFLIX και τα κανάλια της ΕΡΤ

Η ΕΡΤ φέρνει το σινεμά στο σπίτι, καθώς τα κανάλια της και το ERTFLIX θα φιλοξενήσουν το επόμενο διάστημα συναρπαστικές ταινίες και σειρές των γνωστότερων εταιρειών διανομής, όπως οι Feelgood, Spentzos, Sony-Columbia, Rοzebud.21, Femeway και Gaumont.

Οι βραβευμένες ταινίες, πολλές εκ των οποίων είναι blockbusters, θα μεταδίδονται στην ΕΡΤ1 κάθε Τετάρτη (21:00) και Σάββατο (23:30) και στην ΕΡΤ3 από την Τρίτη έως την Παρασκευή στις 23:00, ενώ αμέσως μετά θα ανεβαίνουν στο ERTFLIX, καθώς οι συμφωνίες που υπέγραψε η ΕΡΤ περιλαμβάνουν και την παρακολούθησή τους on demand.

Πρόκειται για ένα ευρύτατο φάσμα κινηματογραφικών ταινιών από πρόσφατες υπερπαραγωγές, έως κλασικές ταινίες αλλά και πολύ γνωστές ξένες σειρές που θα προβληθούν για πρώτη σειρά στην ελεύθερη τηλεόραση και σε ελληνική πλατφόρμα.

Μεταξύ των τίτλων που εξασφάλισε η ΕΡΤ είναι: «Spider-Man: Far from Home», «Once Upon a Time in… Hollywood» (Κάποτε στο Χόλιγουντ), «Εscape Room» (Δωμάτιο Διαφυγής), «Men in Black: International» (Οι άντρες με μαύρα: Παγκόσμια απειλή), «Click» (Click: Η Ζωή σε Fast Forward), «Peter Rabbit 2: Τhe Runaway», «The Angry Birds Movie 2», «S.O.S. Πεντάγωνο καλεί Μόσχα», «The Big Heat» (Το μεγάλο χτύπημα), «Gilda» (Τζίλντα), «The Good Boss» (Το τέλειο αφεντικό), «The Peanut Butter Falcon» (Το γεράκι του φιστικοβούτυρου), «Another Round» (Άσπρο πάτο), «Free State of Jones» (Ο επαναστάτης), «Secret in Their Eyes» (Το μυστικό στα μάτια τους), «The Artist», «I, Daniel Blake» (Εγώ, ο Ντάνιελ Μπλέικ), «Oldboy».

Εκτός από τις ταινίες, η συμφωνία περιλαμβάνει και τη μετάδοση βραβευμένων ξένων σειρών που έχουν σημειώσει μεγάλη επιτυχία σε διεθνή δίκτυα και πλατφόρμες, όπως «Better Call Saul», «The Little Drummer Girl» «The Night Manager», «Fallen», «Black Mirror», «Backstrom», «Killing Eve», «Diggstown», «Sorry for Your Loss» και άλλες, που θα προβληθούν από τα κανάλια της ΕΡΤ και θα είναι διαθέσιμες στην ψηφιακή πλατφόρμα ERTFLIX.

Σημειώνεται ότι πολλές από τις ταινίες και τις σειρές θα είναι διαθέσιμες και στη διεθνή εκδοχή του ERTFLIX στην Κύπρο.