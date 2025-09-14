Ο Γιώργος Μαζωνάκης επιστρέφει στην τηλεόραση: Θα είναι στην κριτική επιτροπή του «Voice»

Ένα restart στη ζωή του κάνει εδώ και περίπου έναν μήνα ο Γιώργος Μαζωνάκης, ύστερα από τον ακούσιο εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο από τα μέλη της οικογένειάς του. Μάλιστα, το απόγευμα της Κυριακής (14.09.2025) έγινε γνωστό ότι ο τραγουδιστής θα βρίσκεται στην κριτική επιτροπή του «The Voice» που επιστρέφει φέτος στον ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Weekend Live» που ανήκει στον ίδιο σταθμό, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα στη σύνθεση της του μουσικού διαγωνισμού σε σχέση με πέρυσι. Έτσι, την παρουσίαση αναλαμβάνει ο Γιώργος Καπουτζίδης, ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο Χρήστος Μάστορας, η Έλενα Παπαρίζου και ο Πάνος Μουζουράκης θα βρίσκονται στις θέσεις των κριτών του «Voice».

Μάλιστα, ο Αλέξης Μίχας ανέφερε ότι οι συντελεστές του εν λόγω προγράμματος έχουν ήδη υπογράψει τα συμβόλαιά τους με την εταιρεία παραγωγής και τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν πολύ άμεσα, μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα.

Σημειώνεται ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης την Παρασκευή (12.09.2025) πήγε στα δικαστήρια προκειμένου να καταθέσει μήνυση εναντίων των φυσικών αυτουργών για τον παράνομο εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

Παράλληλα, ο δικηγόρος του τραγουδιστή Γιώργος Μερκουλίδης δήλωσε σε τηλεοπτική εκπομπή ότι η αδελφή του γνωστού καλλιτέχνη είπε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης πάσχει από ψυχικό νόσημα και είναι επικίνδυνος.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση αιτήθηκε η αδελφή του, είπε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, ότι ο Γιώργος πάσχει από ψυχικό νόσημα και είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τρίτους», σημείωσε μεταξύ άλλων ο δικηγόρος.