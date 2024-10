Ένας χρόνος επιτυχημένης λειτουργίας του μηχανισμού Blue Innovators of Piraeus

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Συνέδριο για την Επιχειρηματικότητα, την Καινοτομία και τη Βιωσιμότητα στη Γαλάζια Οικονομία, στο πλαίσιο του έργου «Blue Innovators of Piraeus», μια πρωτοβουλία του Δήμου Πειραιά για την ανάδειξη της καινοτόμου δράσης των επιχειρήσεων της γαλάζιας οικονομίας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (23.10.2024) από τον Δήμο Πειραιά σε συνεργασία με τη Break-Even Consulting και το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), στον χώρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά (ΕΒΕΠ). Συμμετείχαν οι αρμόδιοι Υπουργοί, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, οι πρόεδροι Επιμελητηρίων, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας και του κόσμου των επιχειρήσεων.

Περισσότεροι από 150 παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν για τις τελευταίες εξελίξεις στην επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα της γαλάζιας οικονομίας, αλλά και τα συνολικά αποτελέσματα του έργου Blue Innovators of Piraeus ως δίκτυο συνεργατικού σχήματος και τον αντίκτυπό του στην τοπική γαλάζια οικονομία.

Το άνοιγμα του συνεδρίου έγινε από τον Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης Δήμου Πειραιά, κ. Δημήτρη Καρύδη και τον Αντιπρόεδρο του ΕΒΕΠ και Πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αθηνών και Πειραιώς, κ. Δημήτρη Μαθιό, οι οποίοι τόνισαν τη σημασία της υποστήριξης, ενίσχυσης της εξωστρέφειας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της χρηματοδότησής τους.

Ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης υπογράμμισε: «Στο Συνέδριο για την Επιχειρηματικότητα, την Καινοτομία και τη Βιωσιμότητα στη Γαλάζια Οικονομία που διοργάνωσε ο Δήμος Πειραιά, είχαμε τη χαρά να υποδεχτούμε τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανο Γκίκα και τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα, οι οποίοι αφενός τόνισαν τη σημασία της Γαλάζιας Οικονομίας στην χώρα και την εθνική οικονομία και αφετέρου αναγνώρισαν τη συστηματική δουλειά που έχουμε κάνει ως δήμος, στη στήριξη κυρίως της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, των νεοφυών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων καινοτομίας στον τομέα της Γαλάζιας Ανάπτυξης.

Είμαστε ικανοποιημένοι και υπερήφανοι που στη διάρκεια των τελευταίων 10 ετών έχουμε επιτύχει να είναι η Δημοτική Αρχή μέρος της συζήτησης για τη Γαλάζια Οικονομία, για την ανάπτυξη της πόλης σε σχέση με την οικονομία της θάλασσας. Με σημαντικές πρωτοβουλίες και δομές, μεταξύ άλλων το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας, το Κέντρο Προώθησης Νεοφυών Επιχειρήσεων, το Blue Lab, τον ετήσιο διαγωνισμό καινοτομίας Bluegrowth για νεοφυείς επιχειρήσεις.

Ο Πειραιάς είναι από τις πρώτες πόλεις στην Ελλάδα που διαμόρφωσε Στρατηγική για τη Γαλάζια Ανάπτυξη. Πάνω σε αυτή τη Στρατηγική πορευόμαστε μεθοδικά, συνεργαζόμαστε στενά με τα Επιμελητήρια και τους παραγωγικούς φορείς της πόλης μας, με τους οποίους συμπορευόμαστε σε αυτό το, κοινό πλέον, όραμα και τα αποτελέσματα αυτής της πολύ καλής συνεργασίας είναι πλέον εμφανή και μετρήσιμα».

Η Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά, Σταυρούλα Αντωνάκου, συνεχάρη τη Δημοτική Αρχή για την εκτέλεση του σχεδίου δράσεων της Στρατηγικής Γαλάζιας Ανάπτυξης τονίζοντας ότι: «η Περιφέρεια ήταν, είναι και θα είναι αρωγός σε αυτήν την προσπάθεια. Ο Δήμος Πειραιά στην νέα προγραμματική περίοδο μέσω της ΟΧΕ/ΒΑΑ ΠΕΙΡΑΙΑ θα χρηματοδοτηθεί με 8εκατ. για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας και της καινοτομίας των επιχειρήσεων».

Ακολούθησαν οι κεντρικές ομιλίες, με τον Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Τάκη Θεοδωρικάκο, να επισημαίνει ότι: «Δεν μπορεί να υπάρχει σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης, χωρίς σε αυτό το σχέδιο να παίζει βασικό ρόλο η αυτοδιοίκηση. Οι Δήμοι πρέπει να ασχοληθούν πολύ σοβαρά και συστηματικά ως ισχυροί παράγοντες στη οικονομική ανάπτυξη του τόπου. Σε ό,τι αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ο Πειραιάς, είναι το κέντρο της ελληνικής Γαλάζιας Οικονομίας. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι «η καινοτομία είναι προϋπόθεση για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της δημιουργίας ανταγωνιστικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα ενισχυθούν με προγράμματα ύψους 1δισ. 360εκατ ευρώ. Εστιάζοντας στις νεοφυείς επιχειρήσεις, από 1/1/2025 θα χορηγείται άδεια παραμονής υπό τη μορφή golden visa για επένδυση ποσού 250.000 σε startup επιχείρηση, μέλος του Εθνικού Μητρώου νεοφυών επιχειρήσεων (Elevate Greece)».

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Γιάννης Στουρνάρας, παρουσίασε στοιχεία σχετικά με τη σημαντική συμβολή της γαλάζιας οικονομίας στην εθνική οικονομία, λαμβάνοντας υπόψη το νησιωτικό χαρακτήρα της χώρας και τη μεγάλη ακτογραμμή της. Τονίστηκε ότι: «ο παράκτιος τουρισμός με απασχόληση το 83% των εργαζομένων και οι θαλάσσιες μεταφορές είναι οι πιο σημαντικές δραστηριότητες σε όρους Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας για την ελληνική Γαλάζια Οικονομία. Ταυτόχρονα, αποτελούν και τους κατ’ εξοχήν εξωστρεφείς κλάδους της. Η πρόσφατη έκθεση Draghi για το μέλλον της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας ανέδειξε τον ρόλο των μεταφορών και της ναυτιλίας, αφενός για την ανάπτυξη άλλων κλάδων της ευρωπαϊκής οικονομίας και αφετέρου για την ασφάλεια και την άμυνα της ΕΕ. Απαιτείται να διαμορφωθούν στρατηγικές ανάπτυξης δεξιοτήτων, ώστε να γεφυρωθεί το κενό που υπάρχει ανάμεσα σε ζητούμενες και στις διαθέσιμες δεξιότητες, κυρίως στον ναυπηγικό κλάδο και στον τομέα των υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας».

Οι κεντρικές τοποθετήσεις ολοκληρώθηκαν με την ομιλία του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιά, κ. Μιχάλη Σφακιανάκη, ο οποίος ανάφερε ότι: «η ιστορία του ανθρώπου είναι συνυφασμένη με τη Γαλάζια Οικονομία. Αν η Γαλάζια Οικονομία ήταν χώρα, θα ήταν η πέμπτη πλουσιότερη στον κόσμο εκπροσωπώντας το 5% του παγκοσμίου ΑΕΠ, οπότε φαντάζεστε πόσο σημαντικό θα ήταν η εκπροσώπηση της Ελλάδας με αυτή την ακτογραμμή και τα νησιά που έχει. Οι τέσσερις συνιστώσες που βλέπουμε δηλαδή η επιχειρηματικότητα, η καινοτομία, η βιωσιμότητα και η Γαλάζια Οικονομία, είναι σημαντικές για το Πανεπιστήμιό μας και τις υπηρετούμε όλες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πιστεύω».

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν τα συνολικά αποτελέσματα του μηχανισμού υποστήριξης «Blue Innovators of Piraeus», από τον Συντονιστή του έργου, Δρ. Ευάγγελο Σιώκα, την Επικεφαλής των Δράσεων, κα Ελένη Μητσέα και το μέλος της μελετητικής ομάδας, Δρ. Πέτρο Δήμα.

Το πρόγραμμα ήταν 14μηνης διάρκειας και στηρίχθηκε σε τέσσερις άξονες: Εκπαίδευση και καθοδήγηση, Δικτύωση, Υποδομές, Δημοσιότητα και Προβολή. Το πρόγραμμα υποστήριξε συνολικά περισσότερες από 230 επιχειρήσεις του Δήμου Πειραιά, παρέχοντας πάνω από 500 ώρες υποστήριξης, που περιλάμβαναν επιτόπιες συναντήσεις, συμμετοχή σε 3 εκθέσεις και διοργάνωση 4 εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

Κατόπιν, ακολούθησε η τελετή βράβευσης των καλύτερων επιχειρηματικών ιδεών του 9ου Διαγωνισμού Καινοτομίας «Blue Growth Piraeus».

Η έναρξη της τελετής περιελάμβανε χαιρετισμούς από εκπροσώπους των επιμελητηρίων του Πειραιά. Πιο συγκεκριμένα, σύντομη τοποθέτηση απηύθυναν ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά (ΒΕΠ), κ. Γιώργος Παπαμανώλης – Ντόζας, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, κ. Θεόδωρος Καπράλος, ο Αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά, κ. Κωνσταντίνος Μαρκουλιδάκης, ο Πρόεδρος του Βιομηχανικού Πάρκου Σχιστού, κ. Γιάννης Πολυχρονόπουλος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ναυτιλίας του Δήμου Πειραιά, κ. Νικόλαος Χρυσοφάκης και ο εκπρόσωπος WIMA, κος Σπύρος Γκούμα.

Ακολούθησε ζωντανή παρουσίαση των 7 καλύτερων ομάδων που διακρίθηκαν από τις αρχικά 27 συμμετέχουσες ομάδες, κατά τη διάρκεια του φετινού 9ου διαγωνισμού Blue Growth Piraeus (Nature4Nature, Nereid, Angelfish, Permedial, CTP, Kooti Agrivoltaics και Eco Wave Dynamis) προς στα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης.

Στην τελετή συμμετείχαν και χαιρέτησαν ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ο οποίος συνεχάρη τον Δήμο Πειραιά για τις πρωτοβουλίες του και αναφέρθηκε στη στενή συνεργασία που έχει αναπτυχθεί με την ιδιότητά του είτε ως πρόεδρος ΚΕΔΕ είτε ως Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τόνισε ότι η αυτοδιοίκηση δίνει γρήγορα λύσεις και οι νέοι δίνουν αποτελεσματικές και έξυπνες λύσεις υπό διαφορετικό πρίσμα. Δεν είναι τυχαίο ότι το 11% των επιστημόνων που ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη έχει προέλθει από ελληνικά πανεπιστήμια.

Επίσης, επισήμανε ότι η ναυτιλία μπορεί σήμερα να υποστηριχθεί από ένα σύστημα μικροδορυφόρων (hub πληροφορικής), στο οποίο συμμετέχει και η Ελλάδα, οι οποίοι μπορούν να συλλέγουν νέα δεδομένα με ακρίβεια.

Και ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, ο οποίος υπογράμμισε τη σημαντική πρωτοβουλία του Δήμου Πειραιά για τη Γαλάζια Οικονομία η οποία σηματοδοτεί την ευημερία, καινοτομία και βιωσιμότητα της Γαλάζιας Οικονομίας. «Η Γαλάζια Οικονομία σηματοδοτεί το νέο βήμα προς ένα μέλλον ευημερίας, καινοτομίας και βιωσιμότητας. Είναι η οικονομία της θάλασσας, που αποτελεί το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίσαμε τη ναυτιλιακή μας δύναμη, το παγκόσμιο αποτύπωμά μας και την επιχειρηματική μας ανθεκτικότητα. Έχει έρθει η ώρα να αναδείξουμε νέες μορφές καινοτομίας που θα εξασφαλίσουν ότι αυτός ο κρίσιμος πόρος θα διατηρηθεί και θα αναπτυχθεί με βιώσιμο τρόπο».

Επίσης, τοποθετήσεις έγιναν από τους χορηγούς του διαγωνισμού: τον CEO της Break -Even Consulting, κ. Γεώργιο Κουμπαράκη, τον CEO της SQLearn, κ. Σπύρο Γκούμα, τον Head of Integrated Logistics της ΟΝΕΧ, κ. Βασίλειο Χατζή, τον Πρόεδρο της Saint Nicholas Ship Repairs, κ. Νίκο Χρυσοφάκη και την Project Manager της Αpopsi, κα Νεκταρία Μαραβά.

Το Συνέδριο συντόνισε η Δημοσιογράφος κα Κέλλυ Κοντογεώργη, Εν συνεχεία, οι βραβεύσεις των καλύτερων προτάσεων του φετινού διαγωνισμού είχαν ως εξής:

Καλύτερη Παρουσίαση (βραβείο 1000 ευρώ μέσω ζωντανής ψηφοφορίας από το κοινό της εκδήλωσης) και

1η θέση (Βραβείο 5.000 ευρώ): Nature4Nature

Η Nature4Nature αναπτύσσει φιλικούς προς το περιβάλλον τεχνητούς υφάλους χρησιμοποιώντας τοπικά βακτήρια για τη σταθεροποίηση των ιζημάτων στις παραλίες και τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, προσφέροντας μια βιώσιμη εναλλακτική λύση σε παραδοσιακές, προσωρινές μεθόδους.

2η θέση (Βραβείο 3.000 ευρώ): Nereid

Η NEREID προσφέρει ένα καινοτόμο λογισμικό για την αντιμετώπιση βασικών προκλήσεων στον θαλάσσιο τουρισμό, αυτοματοποιώντας τις λειτουργίες των μαρινών, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη και τρισδιάστατα μοντέλα για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της ασφάλειας των εσόδων, ενώ παρέχει προηγμένες υπηρεσίες στους ιδιοκτήτες σκαφών για μεγαλύτερη ευκολία και εξοικονόμηση χρόνου.

3η θέση (Βραβείο 2.000 ευρώ): Angelfish

Η επιχειρηματική ιδέα αφορά τη δημιουργία μιας spin-off εταιρείας για την ανάπτυξη αυτόνομων σκαφών με το σύστημα “Angelfish” για τον καθαρισμό υδάτινων σωμάτων, με δυνατότητες αυτόνομης πλοήγησης, συλλογής απορριμμάτων και αξιοποίησης κυματικής ενέργειας, στοχεύοντας σε πελάτες όπως ιδιοκτήτες σκαφών, ξενοδοχεία και διαχειριστές υδάτων.

Η εκδήλωση περιλάμβανε ακόμα, δύο πάνελ συζητήσεων με κεντρική αναφορά στη γαλάζια οικονομία.

Στο πρώτο πάνελ, με τίτλο «Από την Έρευνα στην Αγορά: Ο Ρόλος των Πανεπιστημίων στην Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας και Βιωσιμότητας στη Γαλάζια Οικονομία», συντονιστής ήταν ο κ. Σταύρος Παπαδόπουλος, Entrepreneurship Development Manager στη Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, ενώ συμμετείχαν καταξιωμένοι ακαδημαϊκοί, όπως ο κ. Γιάννης Καλογήρου, Ομότιμος Καθηγητής του ΕΜΠ, ο κ. Δημήτριος Λυρίδης, Καθηγητής του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ και ο Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κ. Γιάννης Θεοτοκάς. Στο πάνελ συζητήθηκαν οι τρόποι με τους οποίους η επιστημονική έρευνα μπορεί να μετατραπεί σε επιχειρηματικές καινοτομίες, καθώς και τα κενά που υπάρχουν μεταξύ έρευνας και αγοράς στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας.

Το δεύτερο πάνελ, με τίτλο «Γαλάζια Οικονομία και Χρηματοδοτικά Εργαλεία: Από τη Θεωρία στην Πράξη», συντονίστηκε από τον Καθηγητή Δημόσιας Οικονομικής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Πάντειου Πανεπιστημίου, κ. Νίκο Καραβίτη. Στη συζήτηση αυτή συμμετείχαν επίσης, η Επικεφαλής του Γραφείου της Αθήνας στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων, κα Ειρήνη Βλαχάκη, ο Διευθυντής Καινοτομίας στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, κ. Παναγιώτης Παπαγεωργίου και ο Στρατηγικός Αναλυτής Ανάπτυξης Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Εθνικής Τράπεζας, κ. Γεώργιος Νικολάου. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις προκλήσεις και ευκαιρίες χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη γαλάζια οικονομία, αναδεικνύοντας συγκεκριμένα επενδυτικά εργαλεία και προγράμματα.

Tέλος, κεντρική παρουσίαση πραγματοποίησε ο κ. Marc Van Aken, CEO της βελγικής εταιρείας SO Kwadraat, με θέμα «20 Years SO Kwadraat – Converting Research into Companies», ο οποίος περιέγραψε έναν καινοτόμο τρόπο προσέγγισης για την υποστήριξη τεχνολογικών επιχειρήσεων. Παράλληλα, ο κ. Van Aken αναφέρθηκε στις προκλήσεις που υπάρχουν σε κάθε επιχειρηματικό ταξίδι: από τη φάση της ιδέας έως την απογείωση ενός νέου εγχειρήματος, πληροφορίες που κέντρισαν το ενδιαφέρον του κοινού.