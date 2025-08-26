Αναταραχή στις διεθνείς αγορές: Πέφτουν δολάριο και ευρωπαϊκές μετοχές, ανεβαίνουν οι αποδόσεις των γαλλικών ομολόγων

Το δολάριο υποχωρεί καθώς οι επενδυτές ξεφορτώθηκαν μακροπρόθεσμα ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου μετά την προσπάθεια του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να απομακρύνει την κυβερνήτη της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) Λίζα Κουκ, πυροδοτώντας φόβους για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές του πληθωρισμού.

Η απόδοση των 30ετών ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου αυξήθηκε κατά τρεις μονάδες βάσης στο 4,92%, καθώς η κίνηση εναντίον της Κουκ πυροδότησε ανησυχίες ότι ο πληθωρισμός θα μπορούσε να ενταθεί εάν ο Τραμπ αναδιαμορφώσει την επιτροπή πολιτικής της Fed. Οι αποδόσεις των 2ετών ομολόγων υποχώρησαν λόγω των προσδοκιών για μείωση των επιτοκίων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το δολάριο υποχώρησε 0,2%, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 σημειώνουν πτώση 0,15%. Η Nvidia σημείωσε άνοδο 0,5% στις προ-αγορές, εν αναμονή των αυριανών αποτελεσμάτων (27.8.2025).

Στην Ευρώπη, ο Stoxx 600 υποχωρεί 0,72% μετά την πρόταση του Γάλλου πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού για ψήφο εμπιστοσύνης που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πτώση της κυβέρνησής του ήδη από τον επόμενο μήνα.

Ο γαλλικός δείκτης CAC 40 υποχωρεί 1,54% στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο εβδομάδων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αποδόσεις των 10ετών ομολόγων της Γαλλίας αυξήθηκαν στο 3,53%, σημειώνοντας νέο υψηλό από τα μέσα Μαρτίου, πριν υποχωρήσουν στο 3,51%, υστερώντας σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εν μέσω ανησυχιών για τους πολιτικούς και δημοσιονομικούς κινδύνους της χώρας. Όταν η απόδοση ενός ομολόγου αυξάνεται, η τιμή του μειώνεται.

Η διαφορά απόδοσης των γαλλικών 10ετών ομολόγων σε σχέση με τα γερμανικά ομόλογα διευρύνθηκε κατά δύο μονάδες βάσης, φτάνοντας τις 77 μονάδες βάσης, το υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο.

Το χάσμα μεταξύ των αποδόσεων των γαλλικών και γερμανικών 10ετών ομολόγων, ένα μέτρο του ασφαλίστρου που απαιτούν οι επενδυτές για να διακρατήσουν γαλλικό χρέος, διευρύνθηκε σε περίπου 79 μονάδες βάσης — το μεγαλύτερο από τον Απρίλιο.

Το γερμανογαλλικό spread έφτασε τις 90 μονάδες βάσης στα τέλη του περασμένου έτους.

Εν τω μεταξύ, η διαφορά μεταξύ των αποδόσεων των γαλλικών και ιταλικών 10ετών ομολόγων, η οποία ήταν περίπου 150 μονάδες βάσης πριν από δύο χρόνια, είναι τώρα περίπου 10 μονάδες βάσης.

Η διάθεση για ανάληψη κινδύνων δέχτηκε ένα ακόμη πλήγμα, αφού ο Τραμπ ανανέωσε την εμπορική του πολιτική ακροβασίας, απειλώντας με νέους δασμούς και περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένης τεχνολογίας και ημιαγωγών, ως αντίποινα για τους φόρους επί των ψηφιακών υπηρεσιών στο εξωτερικό. Οι μετοχές και τα ομόλογα βρισκόταν ήδη υπό πίεση, αφού ο αισιοδοξισμός που ακολούθησε την ομιλία του προέδρου της Fed, Τζέρομ Πάουελ, στο Τζάκσον Χολ.

Οι αμφιβολίες σχετικά με το ρυθμό χαλάρωσης παραμένουν εν όψει της έκθεσης για τον πληθωρισμό που θα δημοσιευθεί αργότερα αυτή την εβδομάδα και αναμένεται να επισημάνει τις επίμονες πιέσεις στις τιμές. «Εάν η Fed θεωρηθεί ότι υποκύπτει στις πιέσεις της κυβέρνησης και μειώνει πρόωρα τα επιτόκια για να κατευνάσει τον Λευκό Οίκο, υπάρχει κίνδυνος ο πληθωρισμός να εδραιωθεί», δήλωσε ο Tom Essaye της The Sevens Report. «Δεδομένου ότι οι αποδόσεις μακροπρόθεσμων ομολόγων εξαρτώνται κυρίως από τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό, αυτή η πίεση ωθεί προς τα πάνω την απόδοση των 30ετών ομολόγων του Δημοσίου».

Όσον αφορά τη Γαλλία, «η διαφορά στην απόδοση μεταξύ των γαλλικών και των ευρωπαϊκών μετοχών μπορεί μόνο να αυξηθεί από εδώ και πέρα», δήλωσε ο Andrea Tueni, επικεφαλής πωλήσεων της Saxo Banque France. «Το επόμενο μεγάλο βήμα θα ήταν η απόδοση των γαλλικών 10ετών ομολόγων να ξεπεράσει εκείνη των ιταλικών, κάτι που θα ήταν πραγματικά ένα σημαντικό ορόσημο».

Για την Fed, τα swaps υποδηλώνουν περίπου 80% πιθανότητα μείωσης του επιτοκίου κατά ένα τέταρτο του ποσοστού τον επόμενο μήνα, με τουλάχιστον μία ακόμη αναμενόμενη μέχρι το τέλος του έτους.

Η απομάκρυνση της Κουκ θα έδινε στον Trump την ευκαιρία να εξασφαλίσει πλειοψηφία τεσσάρων ατόμων στο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Fed. Η θητεία της δεν επρόκειτο να λήξει μέχρι το 2038.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε «επαρκή λόγο» να απολύσει την Κουκ, την πρώτη μαύρη γυναίκα που υπηρέτησε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Fed στην Ουάσινγκτον, με βάση τους ισχυρισμούς ότι έκανε ψευδείς δηλώσεις σχετικά με ένα ή περισσότερα ενυπόθηκα δάνεια.

Η Κουκ δήλωσε ότι ο Τραμπ δεν έχει την εξουσία να την απολύσει και ότι δεν θα παραιτηθεί. Ο δικηγόρος της Κουκ, Άμπε Λόουελ, δήλωσε ότι σκοπεύουν να λάβουν «όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψουν» την «παράνομη ενέργεια» του Τραμπ. Η Fed αρνήθηκε να σχολιάσει.