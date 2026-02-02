«Ασανσέρ» οι τιμές του Bitcoin – Έντονη μεταβλητότητα μετά τη βουτιά κάτω από τα 75.000 δολάρια

Εξαιρετικά εύθραυστο αποδεικνύεται το κλίμα στην αγορά κρυπτονομισμάτων, με το Bitcoin να περιορίζει τις αρχικές του απώλειες μετά το χαμηλό δέκα μηνών στις συναλλαγές της Ασίας στο άνοιγμα της εβδομάδας και σε συνέχεια μαζικών πωλήσεων το Σαββατοκύριακο.

Το Bitcoin, το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στην παγκόσμια αγορά, υποχώρησε έως και 2,5% στα 74.541 δολάρια, δηλαδή, λίγο κάτω από το χαμηλότερο επίπεδο που βρέθηκε από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ ανέλαβε τα καθήκοντά του ως πρόεδρος των ΗΠΑ, πριν από περίπου ένα χρόνο. Αυτό το επίπεδο ήταν στα 74.425 δολάρια και καταγράφηκε στις 7 Απριλίου. Το κρυπτονόμισμα ήταν κάτω από τα 76.000 δολάρια το πρωϊ στο Λονδίνο αλλά λίγο αργότερα ανέκαμψε πάνω από αυτό το επίπεδο ακολουθώντας διακυμάνσεις σε ένα εύρος μέχρι το όριο των 77.000 δολαρίων.

Το Bitcoin υποχώρησε σχεδόν 11% τον Ιανουάριο, σηματοδοτώντας την τέταρτη συνεχόμενη μηνιαία πτώση του και το μεγαλύτερο σερί απωλειών από το 2018, κατά τη διάρκεια της κατάρρευσης που ακολούθησε την άνθηση των αρχικών προσφορών κρυπτονομισμάτων το 2017. Η τελευταία πτώση του Bitcoin έρχεται εν μέσω ευρείας αναταραχής στην αγορά, με ενδεικτική την πτώση του χρυσού και σήμερα Δευτέρα. Προηγήθηκε η βουτιά της περασμένης εβδομάδας που σηματοδότησε την μεγαλύτερη πτώση που έχει καταγραφεί στη δεκαετία.

Άλλα μικρότερα κρυπτονομίσματα εμφανίζονται επίσης αδύναμα και με έντονη μεταβλητότητα, με το Ether να υποχωρεί κατά 4% πριν περιορίσει τις απώλειες γύρω στο 1% και το Solana να υποχωρεί κατά 1,6% πριν περάσει και σε θετικό έδαφος.

Καθώς ο Λευκός Οίκος έχει ταχθεί υπέρ των κρυπτονομισμάτων το Bitcoin ευνοήθηκε φτάνοντας σε επίπεδα ρεκόρ πάνω από τα 126.000 δολάρια πριν υποχωρήσει κατά περίπου 40% μέχρι σήμερα. Σχεδόν 590 εκατ. δολάρια σε ανοδικά στοιχήματα ρευστοποιήθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με στοιχεία της Coinglass ενώ στις σημερινές συναλλαγές η αγορά χαρακτηρίζεται από έντονη μεταβλητότητα.