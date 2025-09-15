Η αναμενόμενη μείωση των επιτοκίων της Fed ανεβάζει τις αμερικανικές μετοχές

Συνεχίζουν να σημειώνουν κέρδη οι μετοχές των ΗΠΑ, σήμερα Δευτέρα (15.9.2025) ξεκινώντας μια εβδομάδα υψηλού κινδύνου για τις χρηματοπιστωτικές αγορές, με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) να αναμένεται να συνεχίσει τον κύκλο μείωσης των επιτοκίων.

Ο δείκτης S&P 500 ανέβηκε 0,4% στις 9:36 π.μ. στη Νέα Υόρκη, πλησιάζοντας το υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Ο δείκτης Nasdaq 100 σημείωσε άνοδο περίπου στο ίδιο ποσοστό, οδεύοντας προς το ένατο συνεχόμενο ρεκόρ κλεισίματος, τη μεγαλύτερη τέτοια σειρά νικών από το 2023. Η άνοδος σημειώθηκε παρά την πτώση 1,7% της μετοχής της γιγαντιαίας Nvidia, μετά την ανακοίνωση των κινεζικών ρυθμιστικών αρχών ότι η εταιρεία κατασκευής μικροεπεξεργαστών παραβίασε τους αντιμονοπωλιακούς νόμους κατά τη διάρκεια μιας πολύκροτης συμφωνίας το 2020.

Σε άλλες σημαντικές εταιρικές ειδήσεις, οι μετοχές της Tesla σημείωσαν άνοδο μετά την αγορά μετοχών αξίας περίπου 1 δισ. δολαρίων από τον Έλον Μασκ. Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων και βιομηχανικών τσιπ, όπως η Texas Instruments και η ON Semiconductor, σημείωσαν πτώση μετά την έναρξη δύο ερευνών από την Κίνα με στόχο τον αμερικανικό τομέα τσιπ. Η CoreWeave σημείωσε άνοδο μετά την ανακοίνωση από τον πάροχο υπηρεσιών cloud computing μιας νέας παραγγελίας αξίας 6,3 δισ. δολαρίων με την Nvidia στο πλαίσιο της συμφωνίας παροχής υπηρεσιών για το 2023.

Οι επενδυτές έχουν σχεδόν προεξοφλήσει μια μείωση κατά ένα τέταρτο του ποσοστού στο κόστος δανεισμού, όταν η Fed ανακοινώσει την πολιτική της απόφαση την Τετάρτη (17.9.2025). Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε μια ανάρτηση στο Truth Social, προέτρεψε τον Πρόεδρο της Fed, Τζέρομ Πάουελ, να μειώσει τα επιτόκια τώρα «και σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι είχε στο μυαλό του».

Ξεχωριστά, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα μιλήσει την Παρασκευή (19.9.2025) με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ μετά τις εμπορικές συνομιλίες μεταξύ των διαπραγματευτών των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου αυτή την εβδομάδα. Υπαινίχθηκε ότι οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία για τη διατήρηση της εφαρμογής TikTok της ByteDance Ltd. στις ΗΠΑ.

Ο ενθουσιασμός για τις μειώσεις των επιτοκίων έχει αφήσει πίσω την ανησυχία για έναν παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο για πολλούς στη Wall Street. Ο δείκτης Bloomberg που παρακολουθεί την αβεβαιότητα του παγκόσμιου εμπορίου έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο φέτος την Παρασκευή (12.9.2025), υποχωρώντας από την άνοδο του Απριλίου, καθώς ο S&P 500 σημείωσε άνοδο.

Οι δείκτες της προβλεπόμενης μεταβλητότητας φαίνονται αδρανείς και οι προβλέψεις των αναλυτών για τα κέρδη του πρώτου εξαμήνου του 2026 επιστρέφουν στα επίπεδα που είχαν στην αρχή του έτους.