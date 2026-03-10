Αγορές

Κάτω από τα 50 ευρώ το φυσικό αέριο – Υποχωρούν τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μετά τις δηλώσεις Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ διαβεβαίωσε σε χθεσινές (9.3.2026) δηλώσεις του οτι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα
Φυσικό Αέριο
Φυσικό Αέριο / Εγκαταστάσεις

Περίπου 15% υποχώρησε η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, ακολουθώντας την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, μετά τις καθησυχαστικές δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι ο πόλεμος με το Ιράν πλησιάζει στο τέλος του.

Λίγο μετά την έναρξη των συναλλαγών στις 09:00 ώρα Ελλάδος, το ολλανδικό TTF, η ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς για το φυσικό αέριο, κατέγραψε μείωση 14,61% στα 48,21 ευρώ η μεγαβατώρα, εν μέρει λόγω των καθησυχαστικών δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ.

Η τιμή του φυσικού αερίου επηρεάζει άμεσα τα τιμολόγια ρεύματος. Ωστόσο, προς το παρόν, τα μηνύματα από τη χονδρεμπορική αγορά ρεύματος είναι θετικά, καθώς η Ελλάδα παραμένει μεταξύ των χωρών με τις χαμηλότερες τιμές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΡΑΑΕΥ, η μέση τιμή για τη χώρα διαμορφώνεται στα 84,90 ευρώ ανά μεγαβατώρα, σημειώνοντας μικρή αύξηση 2,4% σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα.

Σημειώνεται ότι χθές (9.3.2026) λίγο μετά το άνοιγμα των συναλλαγών, το ολλανδικό TTF σημείωσε άνοδο άνω του 23,63% στα 66 ευρώ ανά μεγαβατώρα, αφού άνοιξε με άλμα περίπου 30%.

